Patrick Zwetsch/Viktor Caric: Mais uma equipa a menos

Quando Patrick Zwetsch recomeçou a conduzir corridas de sidecar em 2016, decidiu parar quando fizesse 40 anos. Com o seu copiloto Viktor Caric, Zwetsch terminou em segundo lugar na Taça de Pista em Osnabrück em 2018. A promoção para a classe de licença internacional foi a consequência lógica para a simpática equipa do MSV Herxheim.

No entanto, os dois pilotos de Landau não conseguiram avançar. Entre outras coisas, o coronavírus interveio, como aconteceu com todos os outros, e quando as corridas na relva e na areia recomeçaram em 2022, faltava-lhes muita experiência em comparação com as outras equipas.

Mas eis que, em 2022, a equipa do Palatinado do Sul conseguiu qualificar-se para a final do Campeonato da Europa de sidecars em Eenrum, nos Países Baixos. Enquanto Markus Venus e o copiloto Markus Eibl, da RSC Pfarrkirchen, conseguiram garantir o título europeu, a equipa Zwetsch/Caric deu o seu melhor no seu primeiro ano de licença A, mas falhou demasiadas vezes o arranque. No final, terminaram em 9º lugar.

Continuaram a ter dificuldades no arranque e o verdadeiro avanço também não se concretizou na época de 2023. O número insuficiente de contratos de partida, os cancelamentos devido a lesões e doenças em algumas corridas levaram a que tivessem de renunciar à sua participação nas eliminatórias do Campeonato da Europa em Loppersum (NL).

"Não queríamos parar assim", admitiu Patrick Zwetsch ao SPEEDWEEK.com, "sabemos que podemos fazer mais e, por isso, quisemos fazer outra tentativa".

Mas, no final, as coisas acabaram por ser diferentes. Zwetsch: "Comprei as máquinas, a base de clientes, os funcionários, os direitos de nome e todo o inventário necessário ao meu empregador e vou gerir a minha própria empresa com três funcionários e sete máquinas-ferramentas CNC a partir de 1 de março. A responsabilidade será minha". A situação é semelhante para Viktor Caric, que trabalha por conta própria há já algum tempo e é responsável pela sua bem sucedida empresa de tratamento de árvores.

Zwetsch: "O objetivo para ambos é continuarmos a ter sucesso como empresários e desenvolvermo-nos a partir daí, por isso não vamos continuar a correr. Se continuássemos, teríamos de o fazer corretamente, correr o mais possível e, acima de tudo, correr regularmente. Mas parece que é cada vez mais difícil conseguir contratos de arranque. Chegámos à conclusão de que o prazer de correr já não compensa o esforço e os riscos que o desporto implica para nós".