Alerte : que se passe-t-il chez les side-cars dans le sport sur piste ?

Sur 13 attelages allemands sous licence A, huit seulement sont prêts pour la nouvelle saison sur herbe et sur sable. Trois équipes ne roulent définitivement pas, un pilote n'a pas de copilote et une équipe reste silencieuse. SPEEDWEEK.com a posé la question.

Ils sont bien là :

Markus Brandhofer (45 ans, Gaißach) de l'AMC Haunstetten et sa copilote Sandra Mollema (35 ans) de Delfzijl sont les champions d'Europe en titre de side-car sur piste en herbe. L'équipe mixte germano-néerlandaise continue de courir, même si Brandhofer avait l'intention d'arrêter le sport lorsqu'il aurait l'âge qu'indique son traditionnel numéro de dossard 44. Aujourd'hui, à 45 ans, il a enfin un vrai titre à son actif et compte bien le défendre en 2024 avec sa copilote en pleine forme. Pour cela, lui et son équipe ont construit un tout nouvel attelage.

Markus Venus (41 ans, Pfarrkirchen) et son copilote Markus Eibl (41 ans, Dietersburg), les champions d'Europe 2022 du RSC Pfarrkirchen, poursuivent également leur route et visent aussi bien le championnat d'Allemagne que le championnat d'Europe. Mais Venus renforce également ses efforts pour s'implanter dans le sport d'attelage sur route. Avec son nouveau copilote Ondrej Sedlacek, il participera à l'IDM Sidecar, à l'International Sidecar Trophy et éventuellement au championnat du monde. Ici, les dates du championnat d'Europe sur piste en herbe, finale à Uithuizen (NL) et du championnat du monde IDM/Sidecar sur le Nürbrugring entrent en collision.

Les frères et sœurs Manuel (33 ans) et sa copilote Melanie Meier (40 ans) de Berghaupten, dont les performances de conduite sont de plus en plus stables, constituent une valeur sûre. Il faudra encore compter avec eux à l'avenir.

Imanuel Schramm (49 ans) de Tettnang continuera à rouler avec une licence de la fédération suisse. Dans le side-car, il y a à nouveau quelqu'un dont le nom de famille est Löffler. Mais : il ne s'agit pas de sa copilote actuelle Nadin Löffler, qui se retire pour des raisons familiales, mais de Patrick Löffler (25 ans) de la ville voisine de Dietmannsweiler, avec qui Schramm a déjà roulé par le passé. Autre nouveauté : outre les courses d'attelage, Schramm se produira bientôt en solo dans la catégorie de licence B.

Raphael San Millan (29 ans) et son copilote Benedikt Zapf (26 ans), originaires de Berghaupten, ont terminé deuxièmes du championnat allemand en 2022. Ils souhaitent être plus constants dans leur course aux podiums la saison prochaine et être en tête aussi bien au championnat d'Europe qu'au championnat allemand.

Le frère de Raphaël, Achim Neuendorf (38 ans) de Gengenbach, et son copilote Johannes Schnaitter (23 ans) de Berghaupten ont formé une nouvelle équipe l'année dernière. Après peu d'entraînement, les choses se sont améliorées de course en course. Sur un total de six courses seulement, ils sont montés deux fois sur le podium. Cette saison, le nombre de courses devrait augmenter.

Oliver Möller (44 ans) de Frestedt continuera à participer avec sa dernière copilote Sindy Virágos (45 ans) de Lippstadt. Leurs objectifs sont la première place du NBM, la finale du championnat allemand et la qualification pour les championnats d'Europe, ainsi qu'une place sur le podium à la fin du Dutch Open aux Pays-Bas.

Andreas Horn (51 ans) de Friedberg a une nouvelle copilote, Desiree Holstein (39 ans), qui habite depuis peu à Nidda. La Hessoise a amélioré son attelage sur le plan technique et espère être épargnée des pannes à l'avenir. De plus, les contrats de départ devraient être plus nombreux que la saison dernière.

Il lui manque un ou une copilote :

Karl Keil (70 ans, de Brombachtal) s'est débarrassé de son copilote. David Kersten (24 ans) de Friedrichshafen évoque les incidents survenus sur la piste l'année dernière et la perte de bons amis comme raisons de son retrait. Keil a comme toujours son propre équipement à la pointe de la technique et continuerait volontiers à rouler.

Ils arrêtent définitivement :

Marco Hundsrucker (47 ans) d'Arnstorf a mis fin à sa carrière après 32 ans de sport actif en attelage. La mort tragique de son copilote Florian Niedermeier lors du crash d'Eenrum (NL) a certainement joué un rôle déterminant dans sa décision. D'autant plus que Hundsrucker ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi cela s'est passé ainsi. Il souhaite se retirer quelque peu de la piste à l'avenir. Il continue cependant à s'occuper de son ami Stephan Katt lors de ses courses et veut également être présent avec Markus Venus lors des courses sur route.

Patrick Zwetsch (41 ans) et son copilote Viktor Caric (31 ans), tous deux de Landau, ont également mis un terme à leur carrière et se concentrent sur leur avenir professionnel en tant qu'indépendants.

Il est toujours blessé :

Florian "Izzi" Kreuzmayr (44 ans), de Fischbachau, était déjà absent ces dernières années pour cause de blessure. Après trois opérations depuis 2019, l'état de son genou gauche est toujours si mauvais qu'une utilisation sur l'attelage de piste n'est pas envisageable pour le moment. Le Haut-Bavarois n'a toutefois pas perdu l'espoir de revenir. Les motos sont toujours dans l'atelier, prêtes pour la course.

Ils gardent le silence :

Jan Kempa (33 ans) d'Obernkirchen et Sina Stickling (27 ans) de Gütersloh couraient jusqu'à présent avec une licence de la fédération néerlandaise KMNV. Malgré plusieurs demandes, aucune déclaration n'a pu être obtenue de leur part sur la manière dont ils allaient continuer ou non.

Personne ne passe de la licence B à la licence B :

Aucune équipe de la licence B ne prend la relève. Les vainqueurs de la Coupe de la piste 2023 étaient Fabian Müller et le regretté Peter Maurer. La gagnante de 2022, Nicole Standke de Posthausen, va probablement faire une pause.

Dernière saison pour l'équipe européenne de haut niveau :

Les deux Britanniques Mitchell Godden (49 ans) et son copilote Paul Smith ont annoncé que 2024 serait leur dernière saison. La scène perdra ainsi un autre attelage de pointe très apprécié en Allemagne.