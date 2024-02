Allarme: Cosa succede con i sidecar nelle corse su pista?

Su 13 squadre tedesche con licenza A, solo otto sono pronte per la nuova stagione su erba e sabbia. Tre squadre non correranno sicuramente, una manca di un copilota e un'altra tace. SPEEDWEEK.com ha chiesto informazioni.

Sono saldamente in gioco:

Markus Brandhofer (45 anni, Gaißach) di AMC Haunstetten e la copilota Sandra Mollema (35 anni) di Delfzijl sono i campioni europei in carica di sidecar su pista. Il team misto tedesco-olandese continua a gareggiare, anche se Brandhofer aveva pianificato di abbandonare lo sport all'età di 44 anni, come indica il suo tradizionale numero di partenza. Ora ha già 45 anni, ha finalmente un titolo a suo nome e vuole difenderlo con il suo copilota in forma nel 2024. Lui e il suo team hanno costruito una squadra nuova di zecca per questo scopo.

Anche Markus Venus (41 anni, Pfarrkirchen) e il copilota Markus Eibl (41 anni, Dietersburg), campioni europei 2022 della RSC Pfarrkirchen, continuano a gareggiare e puntano sia al DM che al Campionato europeo. Ma anche Venus sta intensificando i suoi sforzi per affermarsi nelle gare di sidecar su strada. Con il suo nuovo copilota Ondrej Sedlacek, gareggerà nell'IDM Sidecar, nell'International Sidecar Trophy e forse anche nel Campionato del Mondo. Le date del Campionato europeo su pista, della finale di Uithuizen (NL) e del Campionato mondiale IDM/Sidecar al Nürbrugring si scontrano qui.

I fratelli Manuel (33) e la copilota Melanie Meier (40) di Berghaupten, sempre più stabili nelle loro performance di guida, sono una forza affidabile. Sono una forza da tenere in considerazione in futuro.

Imanuel Schramm (49) di Tettnang continuerà a guidare con una licenza dell'associazione svizzera. Qualcuno con il cognome Löffler sarà ancora una volta nel sidecar. Tuttavia, non si tratta del suo precedente copilota Nadin Löffler, che si dimette per motivi familiari, ma di Patrick Löffler (25) della vicina Dietmannsweiler, con cui Schramm ha già corso in passato. Un'altra novità è che Schramm gareggerà presto come solista nella classe di licenza B, oltre che nelle gare di sidecar.

Raphael San Millan (29) di Berghaupten e il copilota Benedikt Zapf (26) hanno ottenuto il secondo posto nella DM nel 2022. Nella prossima stagione vogliono competere con maggiore costanza per il podio ed essere tra i primi sia nel Campionato Europeo che nel DM.

Achim Neuendorf (38), fratello di Raphael, di Gengenbach, e il copilota Johannes Schnaitter (23), di Berghaupten, si sono uniti come nuova squadra lo scorso anno. Dopo un po' di allenamento, le cose sono andate meglio di gara in gara. Sono saliti sul podio due volte in un totale di sole sei gare. Per questa stagione sono previste altre gare.

Oliver Möller (44) di Frestedt continuerà a gareggiare con il suo ultimo copilota Sindy Virágos (45) di Lippstadt. I loro obiettivi sono il primo posto nella NBM, la finale del Campionato tedesco e la qualificazione al Campionato europeo, oltre a un podio al termine del Dutch Open nei Paesi Bassi.

Andreas Horn (51) di Friedberg ha un nuovo copilota, Desiree Holstein (39), che si è recentemente trasferita a Nidda. L'assiano ha apportato miglioramenti tecnici alla sua squadra e spera di evitare guasti in futuro. Inoltre, dovrebbe avere più contratti di partenza rispetto alla scorsa stagione.

Gli manca un copilota:

Karl Keil (70) di Brombachtal) ha perso il suo copilota. David Kersten (24) di Friedrichshafen cita gli incidenti in pista dello scorso anno e la perdita di buoni amici come motivi del suo ritiro. Come sempre, Keil ha il suo equipaggiamento tecnicamente aggiornato e vorrebbe continuare a correre.

Si ritirano definitivamente:

Marco Hundsrucker (47) di Arnstorf ha concluso la sua carriera dopo 32 anni di attività alla guida di carrozze. La tragica morte del suo copilota Florian Niedermeier in un incidente a Eenrum (NL) è stata certamente un fattore importante nella sua decisione. Soprattutto perché Hundsrucker non sa ancora perché sia successo. In futuro vuole fare un passo indietro rispetto alle corse su pista. Tuttavia, continuerà a sostenere l'amico Stephan Katt nelle sue gare e vuole partecipare anche alle corse su strada con Markus Venus.

Anche Patrick Zwetsch (41) e il copilota Viktor Caric (31), entrambi di Landau, hanno concluso la loro carriera e si stanno concentrando sul loro futuro professionale come liberi professionisti.

È ancora infortunato:

Florian "Izzi" Kreuzmayr (44) di Fischbachau ha già perso gli ultimi anni a causa di un infortunio. Dopo tre operazioni dal 2019, le condizioni del suo ginocchio sinistro sono ancora così gravi da impedirgli di gareggiare in pista. Tuttavia, l'alto bavarese non ha ancora perso la speranza di tornare. Le moto sono ancora in officina pronte a correre.

Non sono ancora state messe a tacere:

Jan Kempa (33) di Obernkirchen e Sina Stickling (27) di Gütersloh correvano con la licenza dell'associazione olandese KMNV. Nonostante le ripetute richieste, non è stato possibile ottenere da loro alcuna dichiarazione su come o se continueranno a correre.

Nessuno della licenza B passerà alla categoria superiore:

Nessuna squadra passerà dalla licenza B. I vincitori della Track Cup 2023 sono stati Fabian Müller e il compianto Peter Maurer. La vincitrice del 2022, Nicole Standke di Posthausen, probabilmente si prenderà una pausa.

Ultima stagione per il top team europeo:

I due britannici Mitchell Godden (49) e il copilota Paul Smith hanno annunciato che quella del 2024 sarà la loro ultima stagione. Ciò significa che la scena perderà un altro top team, molto popolare anche in Germania.