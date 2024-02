Alarme: O que é que se passa com os sidecars nas corridas de pista?

Eles estão a ganhar:

Markus Brandhofer (45 anos, Gaißach), da AMC Haunstetten, e a copiloto Sandra Mollema (35 anos), de Delfzijl, são os actuais campeões europeus de Sidecar em pista de terra batida. A equipa mista germano-holandesa continua a correr, embora Brandhofer tivesse planeado abandonar o desporto quando tivesse a idade que o seu tradicional número de partida 44 indica. Agora, já com 45 anos, tem finalmente um título em seu nome e quer defendê-lo com o seu copiloto em forma em 2024. Ele e a sua equipa construíram uma equipa totalmente nova para este fim.

Markus Venus (41 anos, Pfarrkirchen) e o seu copiloto Markus Eibl (41 anos, Dietersburg), os campeões europeus de 2022 da RSC Pfarrkirchen, também continuam a correr e têm como objetivo o DM e o Campeonato da Europa. Mas Venus também está a intensificar os seus esforços para ganhar uma posição nas corridas de sidecar de estrada. Com o seu novo copiloto, Ondrej Sedlacek, irá competir no IDM Sidecar, no International Sidecar Trophy e possivelmente também no Campeonato do Mundo. As datas do Campeonato Europeu de Pista de Relva, a final em Uithuizen (NL) e o Campeonato do Mundo IDM/Sidecar em Nürbrugring coincidem aqui.

Os irmãos Manuel (33 anos) e a copiloto Melanie Meier (40 anos) de Berghaupten, cada vez mais estáveis nas suas prestações de condução, são uma força fiável. São uma força a ter em conta no futuro.

Imanuel Schramm (49), de Tettnang, continuará a conduzir com uma licença da associação suíça. Alguém com o apelido Löffler estará mais uma vez no sidecar. No entanto, não se trata do seu anterior copiloto Nadin Löffler, que está a abandonar a competição por razões familiares, mas sim de Patrick Löffler (25), da vizinha Dietmannsweiler, com quem Schramm já correu no passado. Outra novidade é o facto de Schramm passar a competir a solo na classe de licença B, para além das corridas de sidecar.

Raphael San Millan (29), de Berghaupten, e o copiloto Benedikt Zapf (26) terminaram em segundo lugar no DM em 2022. Querem competir de forma mais consistente pelos lugares do pódio na próxima época e estar entre os primeiros classificados tanto no Campeonato da Europa como no DM.

O irmão de Raphael, Achim Neuendorf (38), de Gengenbach, e o copiloto Johannes Schnaitter (23), de Berghaupten, formaram uma nova equipa no ano passado. Depois de pouco treino, as coisas foram melhorando de corrida para corrida. Terminaram no pódio duas vezes num total de apenas seis corridas. Estão planeadas mais corridas para esta época.

Oliver Möller (44), de Frestedt, continuará a competir com a sua última copiloto, Sindy Virágos (45), de Lippstadt. Os seus objectivos são o primeiro lugar no NBM, a final do Campeonato Alemão e a qualificação para o Campeonato Europeu, bem como um lugar no pódio no final do Dutch Open na Holanda.

Andreas Horn (51), de Friedberg, tem uma nova copiloto, Desiree Holstein (39), que se mudou recentemente para Nidda. O piloto de Hesse introduziu melhoramentos técnicos na sua equipa e espera não ter de sofrer avarias no futuro. Além disso, deverá haver mais contratos de arranque do que na época passada.

Falta-lhe um copiloto:

Karl Keil (70) de Brombachtal) perdeu o seu copiloto. David Kersten (24 anos), de Friedrichshafen, refere os incidentes ocorridos no ano passado na pista e a perda de bons amigos como as razões para a sua retirada. Como sempre, Keil tem o seu próprio equipamento tecnicamente atualizado e gostaria de continuar a correr.

Estão definitivamente a desistir:

Marco Hundsrucker (47), de Arnstorf, terminou a sua carreira após 32 anos de condução ativa de automóveis. A morte trágica do seu copiloto Florian Niedermeier num acidente em Eenrum (NL) foi certamente um fator importante na sua decisão. Especialmente porque Hundsrucker ainda não sabe porque é que isso aconteceu. No futuro, quer afastar-se das corridas de pista. No entanto, vai continuar a apoiar o seu amigo Stephan Katt nas suas corridas e também quer participar nas corridas de estrada com Markus Venus.

Patrick Zwetsch (41) e o copiloto Viktor Caric (31), ambos de Landau, também terminaram as suas carreiras e estão a concentrar-se no seu futuro profissional como freelancers.

O piloto ainda está lesionado:

Florian "Izzi" Kreuzmayr (44), de Fischbachau, já perdeu os últimos anos devido a uma lesão. Depois de três operações desde 2019, o estado do seu joelho esquerdo continua tão mau que, atualmente, não pode competir na pista. No entanto, o bávaro ainda não perdeu a esperança de regressar. As motas ainda estão na oficina, prontas para a corrida.

Mantêm-se em silêncio:

Jan Kempa (33 anos), de Obernkirchen, e Sina Stickling (27 anos), de Gütersloh, costumavam conduzir com uma licença da associação holandesa KMNV. Apesar de terem sido repetidamente contactados, não foi possível obter qualquer declaração da sua parte sobre como ou se iriam continuar a praticar a modalidade.

Ninguém da licença B vai subir de categoria:

Nenhuma equipa subirá da licença B. Os vencedores da Taça de Pista de 2023 foram Fabian Müller e o falecido Peter Maurer. A vencedora de 2022, Nicole Standke de Posthausen, irá provavelmente fazer uma pausa.

Última época para a melhor equipa europeia:

Os dois britânicos Mitchell Godden (49) e o copiloto Paul Smith anunciaram que 2024 será a sua última época. Isto significa que a cena europeia vai perder outra equipa de topo, que também é muito popular na Alemanha.