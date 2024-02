Mitchel Godden: "Más hambriento y preparado que nunca"

Mitchel, llamado Mitch, Godden (49) es hijo del campeón europeo de pista de arena de 1969 y posteriormente exitoso desarrollador de motores Don Godden († 2011). Después de competir durante mucho tiempo en la categoría de licencia internacional en solitario, Mitch Godden se pasó con éxito a un equipo hace años. Desde entonces, también ha corrido muchas carreras en el continente europeo. SPEEDWEEK.com habló con el británico sobre el pasado y el futuro.

Hola Mitch, me alegro de saber de ti. ¿Cómo estás y cómo van los preparativos para la nueva temporada?

Hola Rudi, hola y feliz año nuevo a toda la familia de las carreras en pista. Me gustaría que todos empezáramos la nueva temporada con una nota positiva en lugar de detenernos en las cuestiones negativas. Para mí, es una gran suerte tener todavía la oportunidad de correr al más alto nivel en este maravilloso deporte. El año 2024 será mi 33º año como atleta en activo y me siento con más ganas y más preparado para competir que nunca.

¿Cómo fue la temporada pasada para usted y su copiloto Paul? ¿Cuáles fueron los altibajos?

Sí, por supuesto que primero tengo que mencionar los bajones. Hubo dos días muy tristes, que todos conocemos. Descansad en paz, Florian y Peter. Pero veamos los aspectos positivos para nuestro equipo: En 2023, participamos en 20 eventos en cuatro países, obtuvimos el primer puesto 14 veces, el segundo cuatro veces, fuimos descalificados una vez y tuvimos que retirarnos una vez.

Volvieron a correr mucho en Alemania, ¿verdad?

Sí, como siempre, recibimos mucha ayuda y apoyo aquí, que era la única forma de tener éxito. Creo que probablemente hicimos más reuniones en Alemania que la mayoría de los equipos de la DMSB (risas).

¿Pero no volvisteis a ser campeones de Europa?

No, por desgracia no, Markus y Sandra fueron mejores al final. Pero ahora volveremos a intentarlo.

Pero volvisteis a ganar el British Masters.

Sí, por tercera vez consecutiva. Quedamos segundos en los Países Bajos. Pero la mejor victoria y el punto culminante de la temporada para mí fue nuestra victoria el Día del Padre en Herxheim como parte del GP de pista larga. Cinco carreras, cinco victorias, fue genial, sobre todo porque mi madre era una invitada del MSV Herxheim y se sentó en las gradas llenas a mirar.

¿Cómo se está preparando para la próxima temporada?

Este año nos estamos tomando nuestro tiempo y no tenemos prisa por pasar frío y mojarnos. Nuestra primera carrera no será hasta mayo, pero con una moto completamente nueva. Estamos construyendo nuestros propios bastidores y chasis, que se llaman Zircon. Volvemos a utilizar motores de Joachim Kugelmann. Ha estado con nosotros desde el principio y hace un trabajo excelente. Nos comunicamos bien y tenemos una gran confianza mutua.

Todo el mundo necesita patrocinadores, porque el deporte es caro, ¿no?

Por supuesto. Volvemos a estar patrocinados por Arai Europe y Rock Oil Lubricants, lo cual es estupendo porque son los mejores. También tenemos otros patrocinadores que nos ayudan con consumibles y otros gastos. Apreciamos mucho la ayuda que recibimos porque nos lleva mucho tiempo y es muy caro venir desde Inglaterra cada semana.

¿Son las carreras en Alemania algo especial para usted? ¿Y cuál es la diferencia con las carreras en Inglaterra?

Nos encantan las carreras en Alemania, nos lo pasamos muy bien en la pista y también en la carpa de la cerveza. Nos gusta divertirnos y la mayoría de los corredores tienen el mismo objetivo. Por desgracia, en Inglaterra hay muy pocas cosas que me mantengan interesado. Sin correr en Europa, me habría retirado hace años. Hemos conocido a mucha gente agradable. No vamos a colgar las botas todavía.

¿Entonces no es la última temporada para usted?

No, no hemos tomado ninguna decisión para el año que viene, pero como todos los años tenemos metas y objetivos. Uno de ellos, por supuesto, es ser campeones de Europa. Hemos estado muy cerca de la cima en los últimos años y puede ser una lotería que todo acabe en una carrera decisiva a cuatro vueltas.

Markus Brandhofer y Sandra Mollema estaban delante.

Sí, aunque no ganamos en Bad Hersfeld, estoy muy contento de que Markus y Sandra se hayan llevado el título. Realmente se lo merecían y eso me hace feliz. Los veo incluso más como amigos que como colegas.