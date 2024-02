Mitchel Godden : "Plus affamé et prêt que jamais".

Mitchel, dit Mitch, Godden (49 ans) est le fils de Don Godden († 2011), champion d'Europe sur piste en sable en 1969 et futur développeur de moteurs à succès. Après avoir longtemps couru en licence internationale en solo, Mitch Godden est passé avec succès à l'attelage il y a quelques années. Depuis, il participe également à de nombreuses courses sur le continent européen. SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec le Britannique sur le passé et l'avenir.

Salut Mitch, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Comment vas-tu et où en sont les préparatifs pour la nouvelle saison ?

Bonjour Rudi, bonjour et bonne année à toute la famille des sports de piste. J'aimerais que nous nous préparions tous de manière positive à la nouvelle saison, au lieu de rester bloqués sur des sujets négatifs. Pour moi, c'est une grande chance de continuer à avoir la possibilité de courir au plus haut niveau dans ce merveilleux sport. L'année 2024 est ma 33e année en tant qu'actif dans le sport sur piste et je me sens plus affamé et prêt pour les courses que jamais auparavant.

Comment s'est déroulée la saison dernière pour toi et ton copilote Paul ? Quels ont été les hauts et les bas ?

Oui, je dois bien sûr commencer par les bas. Il y a eu deux jours très tristes, que nous connaissons tous. Reposez en paix, Florian et Peter. Mais pour voir le côté positif pour notre équipe : En 2023, nous avons participé à 20 événements dans quatre pays, nous avons terminé 14 fois à la première place, quatre fois à la deuxième place, nous avons été disqualifiés une fois et nous avons dû abandonner une fois.

En Allemagne, vous avez à nouveau beaucoup roulé, n'est-ce pas ?

Oui, comme toujours, nous avons reçu beaucoup d'aide et de soutien ici, c'est seulement ainsi que nous avons pu réussir. Je pense que nous avons probablement fait plus de meetings en Allemagne que la plupart des équipes du DMSB (rires).

Mais vous n'êtes pas redevenus champions d'Europe ?

Non, malheureusement, Markus et Sandra étaient finalement meilleurs. Mais nous allons maintenant faire un nouvel essai.

Mais vous avez de nouveau remporté le British Masters.

Oui, pour la troisième fois consécutive. Aux Pays-Bas, nous avons fini deuxièmes. Mais la plus belle victoire et le point culminant de la saison a été pour moi notre victoire le jour de la fête des pères à Herxheim dans le cadre du GP de longue piste. Cinq courses, cinq victoires, c'était génial, d'autant plus que ma mère, invitée par le MSV Herxheim, était assise dans les tribunes devant des gradins pleins à craquer et regardait.

Où en sont vos préparatifs pour la saison à venir ?

Cette année, nous prenons notre temps et ne nous pressons pas d'avoir froid et de nous mouiller. Notre première course n'aura lieu qu'en mai, mais avec une toute nouvelle moto. Nous construisons nos propres cadres et châssis, appelés Zircon. Nous utilisons à nouveau des moteurs de Joachim Kugelmann. Il est avec nous depuis le début et fait un excellent travail. Nous communiquons bien ensemble et nous avons une grande confiance mutuelle.

Tout le monde a besoin de sponsors, car le sport coûte cher, n'est-ce pas ?

Bien sûr que oui. Nous sommes à nouveau sponsorisés par Arai Europe et Rock Oil Lubricants, ce qui est formidable car ce sont les meilleurs. Nous avons aussi quelques autres sponsors qui nous aident pour les consommables et autres dépenses. Nous apprécions beaucoup l'aide que nous recevons, car cela prend beaucoup de temps et d'argent de venir d'Angleterre chaque semaine.

Les courses en Allemagne sont-elles spéciales pour toi ? Et quelle est la différence avec la course sur piste en Angleterre ?

Nous aimons les courses en Allemagne, il y a tellement de bons moments sur la piste et aussi sous la tente à bière. Nous aimons nous amuser et la majorité des coureurs sur piste ont le même objectif. Malheureusement, il y a très peu de choses qui maintiennent mon intérêt pour l'Angleterre. Sans les courses en Europe, j'aurais pris ma retraite il y a des années. Nous avons rencontré tant de gens sympathiques. Nous ne raccrochons pas encore les bottes.

Ce n'est donc pas la dernière saison pour vous ?

Non, nous n'avons pas pris de décision pour l'année prochaine, mais comme chaque année, nous avons des buts et des objectifs. L'un d'entre eux est bien sûr de devenir champion d'Europe. Ces dernières années, nous étions si proches du sommet, et cela peut être une loterie quand tout se termine par une course décisive de quatre tours.

Là, Markus Brandhofer et Sandra Mollema avaient pris l'avantage.

Oui, même si nous n'avons pas gagné à Bad Hersfeld, je suis tellement content que Markus et Sandra aient remporté le titre. Ils l'ont vraiment mérité et cela me rend heureux. Je les considère encore plus comme des amis que comme des collègues.