Mitchel Godden: "Più affamato e più pronto che mai".

Mitchel, detto Mitch, Godden (49) è il figlio del campione europeo di pista su sabbia del 1969 e in seguito sviluppatore di motori di successo Don Godden († 2011). Dopo aver gareggiato a lungo nella classe internazionale con licenza solista, anni fa Mitch Godden è passato con successo a una squadra. Da allora, ha corso molte gare anche nel continente europeo. SPEEDWEEK.com ha parlato con il britannico del passato e del futuro.

Ciao Mitch, è un piacere sentirti. Come stai e come procedono i preparativi per la nuova stagione?

Ciao Rudi, ciao e buon anno a tutta la famiglia delle corse in pista. Vorrei che tutti noi iniziassimo la nuova stagione con una nota positiva, invece di soffermarci sugli aspetti negativi. Per me è una grande fortuna avere ancora la possibilità di correre ai massimi livelli in questo meraviglioso sport. Il 2024 è il mio 33° anno come atleta attivo e mi sento più affamato e pronto a gareggiare che mai.

Come è andata la scorsa stagione per lei e il suo copilota Paul? Quali sono stati gli alti e i bassi?

Sì, ovviamente devo menzionare prima gli alti e i bassi. Ci sono stati due giorni molto tristi, che tutti conosciamo. Riposate in pace, Florian e Peter. Ma guardiamo agli aspetti positivi per la nostra squadra: Nel 2023 abbiamo partecipato a 20 eventi in quattro Paesi, abbiamo ottenuto il primo posto 14 volte, il secondo quattro volte, siamo stati squalificati una volta e ci siamo dovuti ritirare una volta.

Avete corso molto in Germania, vero?

Sì, come sempre, abbiamo ricevuto molto aiuto e sostegno qui, e solo così abbiamo potuto avere successo. Credo che probabilmente abbiamo fatto più incontri in Germania che la maggior parte delle squadre della DMSB (ride).

Ma non siete diventati di nuovo campioni d'Europa?

No, purtroppo no, Markus e Sandra sono stati più bravi alla fine. Ma ora ci riproveremo.

Ma avete vinto di nuovo il British Masters.

Sì, per la terza volta di fila. Siamo arrivati secondi in Olanda. Ma la vittoria più bella e l'apice della stagione per me è stata la vittoria nel giorno della festa del papà a Herxheim, nell'ambito del GP di pista lunga. Cinque corse, cinque vittorie, è stato fantastico, soprattutto perché mia madre era ospite dell'MSV Herxheim e si è seduta in tribuna davanti a tutti a guardare.

Come vi state preparando per la prossima stagione?

Quest'anno ci prendiamo il nostro tempo e non abbiamo fretta di arrivare al freddo e al bagnato. La nostra prima gara non sarà prima di maggio, ma con una moto completamente nuova. Stiamo costruendo i nostri telai e telai, che si chiamano Zircon. Utilizziamo nuovamente i motori di Joachim Kugelmann. È stato con noi fin dall'inizio e fa un lavoro eccellente. Comunichiamo bene tra di noi e abbiamo una grande fiducia reciproca.

Tutti hanno bisogno di sponsor, perché lo sport è costoso, no?

Certo. Siamo di nuovo sponsorizzati da Arai Europe e Rock Oil Lubricants, il che è ottimo perché sono i migliori. Abbiamo anche altri sponsor che ci aiutano con i materiali di consumo e altre spese. Apprezziamo molto l'aiuto che riceviamo, perché venire dall'Inghilterra ogni settimana richiede molto tempo ed è molto costoso.

Le gare in Germania sono qualcosa di speciale per voi? E qual è la differenza con le gare su pista in Inghilterra?

Adoriamo le gare in Germania, ci sono tanti bei momenti in pista e anche nella tenda della birra. Ci piace divertirci e la maggior parte dei corridori su pista ha lo stesso obiettivo. Purtroppo in Inghilterra c'è ben poco che mi interessi. Senza le gare in Europa, mi sarei ritirato anni fa. Abbiamo conosciuto tante persone simpatiche. Non abbiamo ancora intenzione di appendere gli stivali al chiodo.

Quindi non è l'ultima stagione per voi?

No, non abbiamo preso alcuna decisione per il prossimo anno, ma come ogni anno abbiamo obiettivi e traguardi. Uno di questi, ovviamente, è diventare campioni d'Europa. Negli ultimi anni siamo stati così vicini alla vetta e può essere una lotteria se tutto finisce con una gara decisiva di quattro giri.

Markus Brandhofer e Sandra Mollema avevano il naso davanti.

Sì, anche se non abbiamo vinto a Bad Hersfeld, sono molto felice che Markus e Sandra abbiano conquistato il titolo. Se lo sono meritato e questo mi rende felice. Li vedo più come amici che come colleghi.