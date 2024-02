Mitchel Godden: "Mais faminto e mais preparado do que nunca"

Mitchel, chamado Mitch, Godden (49) é o filho do campeão europeu de pista de areia de 1969 e, mais tarde, do bem-sucedido construtor de motores Don Godden († 2011). Depois de correr na classe internacional de licença individual durante muito tempo, Mitch Godden mudou com sucesso para uma equipa há alguns anos. Desde então, também participou em muitas corridas no continente europeu. A SPEEDWEEK.com falou com o britânico sobre o passado e o futuro.

Olá Mitch, prazer em ouvir-te. Como estás e como estão a correr os preparativos para a nova época?

Olá Rudi, olá e um feliz ano novo para toda a família das corridas em pista. Gostaria que todos começássemos a nova época com uma nota positiva em vez de ficarmos a pensar nos aspectos negativos. Para mim, é uma grande sorte ainda ter a oportunidade de correr ao mais alto nível neste desporto maravilhoso. O ano de 2024 é o meu 33º ano como atleta de pista ativo e sinto-me com mais fome e mais pronto para correr do que nunca.

Como correu a época passada para si e para o seu copiloto Paul? Quais foram os pontos altos e baixos?

Sim, claro que tenho de mencionar primeiro os pontos baixos. Houve dois dias muito tristes, que todos conhecemos. Descansem em paz, Florian e Peter. Mas vejamos os aspectos positivos da nossa equipa: Em 2023, participámos em 20 provas em quatro países, ficámos em primeiro lugar 14 vezes, em segundo lugar quatro vezes, fomos desclassificados uma vez e tivemos de nos retirar uma vez.

Voltaram a correr muito na Alemanha, não foi?

Sim, como sempre, recebemos muita ajuda e apoio aqui, que foi a única forma de sermos bem sucedidos. Acho que provavelmente fizemos mais reuniões na Alemanha do que a maioria das equipas da DMSB (risos).

Mas não voltaram a ser campeões europeus?

Não, infelizmente não, o Markus e a Sandra foram melhores no final. Mas agora vamos tentar novamente.

Mas voltaram a ganhar o British Masters.

Sim, pela terceira vez consecutiva. Ficámos em segundo lugar na Holanda. Mas a melhor vitória e o ponto alto da época para mim foi a nossa vitória no Dia do Pai em Herxheim, no âmbito do GP de pista longa. Cinco corridas, cinco vitórias, foi ótimo, especialmente porque a minha mãe era convidada do MSV Herxheim e sentou-se nas bancadas, em frente às bancadas cheias, para assistir.

Como é que se preparam para a próxima época?

Este ano estamos a ir com calma e não temos pressa de apanhar frio e chuva. A nossa primeira corrida só será em maio, mas com uma mota completamente nova. Estamos a construir os nossos próprios quadros e chassis, que se chamam Zircon. Estamos novamente a utilizar motores de Joachim Kugelmann. Ele tem estado connosco desde o início e faz um excelente trabalho. Comunicamos bem uns com os outros e temos uma grande confiança mútua.

Todos precisam de patrocinadores, porque o desporto é caro, não é?

Claro que sim. Temos novamente o patrocínio da Arai Europe e da Rock Oil Lubricants, o que é ótimo porque são os melhores. Também temos alguns outros patrocinadores que nos ajudam com consumíveis e outras despesas. Apreciamos muito a ajuda que recebemos, porque é muito moroso e dispendioso vir de Inglaterra todas as semanas.

As corridas na Alemanha são algo de especial para si? E qual é a diferença em relação às corridas em Inglaterra?

Adoramos as corridas na Alemanha, há muitos momentos fantásticos na pista e também na tenda da cerveja. Gostamos de nos divertir e a maioria dos corredores de pista tem o mesmo objetivo. Infelizmente, há muito pouco para me manter interessado em Inglaterra. Sem as corridas na Europa, já me teria reformado há muitos anos. Conhecemos muitas pessoas simpáticas. Ainda não estamos a pendurar as botas.

Então, esta não é a vossa última época?

Não, ainda não tomámos nenhuma decisão para o próximo ano, mas, como todos os anos, temos objectivos e metas. Um deles, claro, é ser campeão europeu. Estivemos tão perto do topo nos últimos anos e pode ser uma lotaria se tudo acabar com uma corrida decisiva de quatro voltas.

Markus Brandhofer e Sandra Mollema estavam na frente.

Sim, apesar de não termos vencido em Bad Hersfeld, estou muito contente por o Markus e a Sandra terem conquistado o título. Eles mereceram-no mesmo e isso deixa-me feliz. Vejo-os ainda mais como amigos do que como colegas.