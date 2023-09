Au Castellet : première course pour la Maserati GT2

Première aux GT2 European Series au Castellet : la nouvelle Maserati GT2 fait ses débuts en course. LP Racing engage la voiture pour Leonardo Gorini et le propriétaire de l'équipe Luca Pirri.

Leonardo Gorini et Luca Pirri uniront leurs forces dans un partenariat Pro-Am pour permettre au modèle de faire ses débuts en course à bord du numéro 12 lors de la finale de la saison au Castellet.

La première utilisation de la Maserati GT2 en conditions de course marquera le retour officiel du Trident dans le monde des courses GT. La Maserati GT2 est basée sur la supercar MC20 et s'appuie sur l'héritage de la MC12. Son cœur est le moteur V6 Nettuno de 3 litres doté de la technologie Twin Combustion et de la double suralimentation par turbocompresseur.

LP Racing, l'une des neuf équipes de haut niveau engagées dans la troisième saison des Fanatec GT2 European Series, s'est vu confier l'engagement de la première Maserati GT2, avec Gorini et le chef d'équipe Pirri comme pilotes.

"Je suis très heureux d'annoncer que LP Racing va engager la nouvelle Maserati GT2 sur le circuit Paul Ricard", a déclaré Pirri, propriétaire de LP Racing. "Nous avons suivi le projet et son développement depuis le début et nous avons immédiatement décidé de faire partie du grand retour de Maserati en GT".

"En tant que pilote, j'aurai l'honneur de conduire la voiture aux côtés de Leonardo Gorini, qui est à la fois un ami et un pilote incroyable avec un grand potentiel. Jusqu'à cette dernière manche des Fanatec GT2 European Series, il se battait pour le titre de la classe Am 2023".

"La société YCOM, à qui Maserati a confié le développement de la GT2, a mis en œuvre tout son savoir-faire en matière de sport automobile pour créer un produit sans équivalent dans cette catégorie GT2. Après avoir piloté la Maserati MC12 en 2006, je me sens heureux de pouvoir à nouveau soutenir ce grand retour en tant que chef d'équipe et pilote".

"Nous avons fait un premier shakedown la semaine dernière et la voiture a un potentiel incroyable, mais ce qui nous a le plus impressionnés, c'est sa facilité d'utilisation. Nous pensons que la Maserati GT2 connaîtra de grands succès avec une grande variété de pilotes".

Leonardo Gorini ajoute : "Luca et moi sommes très impatients de commencer cette nouvelle aventure avec la Maserati GT2. Nous venons de passer deux jours d'essais au cours desquels la voiture a montré tout son potentiel. Nous sommes impatients et confiants de voir comment la voiture se comportera lors de la finale des Fanatec GT2 European Series le week-end prochain. Un grand bravo à Maserati Corse pour le travail remarquable qu'ils ont effectué sur la voiture ; elle roule et a l'air étonnante ! C'est maintenant à nous d'être à la hauteur de la voiture" !

Pour en savoir plus sur le nouveau bolide GT de Maserati, cliquez ici.