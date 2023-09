A Le Castellet: Maserati GT2 con la prima iscrizione in gara

Anteprima al GT2 European Series di Le Castellet: la nuova Maserati GT2 fa il suo debutto in gara. LP Racing schiera la vettura per Leonardo Gorini e il proprietario del team Luca Pirri.

Leonardo Gorini e Luca Pirri uniranno le forze in una partnership Pro-Am per far debuttare il modello in gara a bordo della vettura numero 12 nel finale di stagione a Le Castellet.

La prima uscita della Maserati GT2 in condizioni di gara segnerà il ritorno ufficiale del tridente nelle competizioni GT. La Maserati GT2 è basata sulla supercar MC20 e si basa sull'eredità della MC12. Il suo cuore è il motore V6 Nettuno da 3 litri con tecnologia a doppia combustione e doppia sovralimentazione.

Uno dei nove team di alto profilo che partecipano alla terza stagione del Fanatec GT2 European Series, LP Racing è stato incaricato di gestire la prima Maserati GT2, con Gorini e il team principal Pirri alla guida.

"Sono molto lieto di annunciare che LP Racing parteciperà al Circuit Paul Ricard con la nuova Maserati GT2", ha dichiarato Pirri, proprietario di LP Racing. "Abbiamo seguito il progetto e lo sviluppo fin dall'inizio e abbiamo deciso subito di partecipare al grande ritorno della Maserati nelle competizioni GT".

"Come pilota, avrò l'onore di guidare la vettura al fianco di Leonardo Gorini, che è un amico e un pilota incredibile con un grande potenziale. Fino a quest'ultimo appuntamento della Fanatec GT2 European Series, stava lottando per il titolo della classe Am 2023".

"YCOM, l'azienda incaricata da Maserati di sviluppare la GT2, ha utilizzato tutta la sua esperienza nel motorsport per creare un prodotto che non è secondo a nessuno in questa classe GT2. Avendo guidato la Maserati MC12 nel 2006, mi sento fortunato a tornare come team principal e pilota per sostenere questo grande ritorno".

"Abbiamo fatto un primo shakedown la scorsa settimana e la vettura ha un potenziale incredibile, ma quello che ci ha colpito di più è stata la sua facilità di utilizzo. Crediamo che la Maserati GT2 avrà un grande successo con un'ampia gamma di piloti".

Leonardo Gorini ha aggiunto: "Io e Luca siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura con la Maserati GT2. Abbiamo appena concluso due giorni di test in cui la vettura ha mostrato tutto il suo potenziale. Siamo impazienti e fiduciosi di vedere come si comporterà la vettura nella finale del Fanatec GT2 European Series il prossimo fine settimana. Complimenti a Maserati Corse per l'ottimo lavoro svolto sulla vettura, che si guida e ha un aspetto fantastico! Ora tocca a noi rendere giustizia alla vettura!".

