Em Le Castellet: Maserati GT2 com primeira entrada em corrida

Leonardo Gorini e Luca Pirri vão juntar forças numa parceria Pro-Am para dar ao modelo a sua estreia em corrida a bordo do carro #12 no final da temporada em Le Castellet.

A primeira saída do Maserati GT2 em condições de corrida marcará o regresso oficial do tridente às corridas de GT. O Maserati GT2 é baseado no supercarro MC20 e baseia-se na herança do MC12. No seu coração está o motor Nettuno V6 de 3 litros com tecnologia de dupla combustão e dupla turbocompressão.

Uma das nove equipas de alto nível que competem na terceira temporada da Fanatec GT2 European Series, a LP Racing foi incumbida de correr o primeiro Maserati GT2, com Gorini e o chefe de equipa Pirri a assumirem as funções de condução.

"Estou muito satisfeito por anunciar que a LP Racing vai inscrever o novo Maserati GT2 no Circuito Paul Ricard", disse Pirri, proprietário da LP Racing. "Seguimos o projeto e o desenvolvimento desde o início e decidimos imediatamente fazer parte do grande regresso da Maserati às corridas de GT."

"Como piloto, terei a honra de conduzir o carro ao lado de Leonardo Gorini, que é simultaneamente um amigo e um piloto incrível com grande potencial. Até esta última ronda da Fanatec GT2 European Series, ele estava a lutar pelo título da classe Am 2023."

"A YCOM, a empresa contratada pela Maserati para desenvolver o GT2, utilizou toda a sua experiência em desportos motorizados para criar um produto que não fica atrás de nenhum outro nesta classe GT2. Tendo conduzido o Maserati MC12 em 2006, sinto-me feliz por estar de volta como chefe de equipa e piloto para apoiar este grande regresso."

"Fizemos um primeiro shakedown na semana passada e o carro tem um potencial incrível, mas o que mais nos impressionou foi a sua facilidade de utilização. Acreditamos que o Maserati GT2 terá grande sucesso com uma vasta gama de pilotos."

Leonardo Gorini acrescentou: "O Luca e eu estamos muito entusiasmados por começar esta nova aventura com o Maserati GT2. Acabámos de completar dois dias de testes em que o carro mostrou todo o seu potencial. Estamos impacientes e confiantes para ver como o carro se vai comportar na final da Série Europeia Fanatec GT2, no próximo fim de semana. Parabéns à Maserati Corse pelo trabalho notável que fizeram com o carro; conduz e tem um aspeto fantástico! Agora cabe-nos a nós fazer justiça ao carro!"

