Double victoire et titre pour la KTM X-BOW GT2

Les visages rayonnants à l'arrivée ont succédé aux frissons ressentis jusqu'au dernier tour : lors de la dernière course des Fanatec GT2 European Series, le pilote d'usine Reinhard Kofler a réussi, avec Martin Koch, à remporter une victoire sans faille au départ et à l'arrivée avec la KTM X-BOW GT2. Stefan Rosina et Gilles Vannelet ont réalisé le doublé au Castellet, en France, grâce à une belle course-poursuite. L'équipe cliente de KTM, RTR Projects, a également pu jubiler en remportant le titre dans la catégorie Am. Jan Krabec s'est imposé de justesse face à son collègue de la marque Klaus Angerhofer.

"Une journée particulière pour le sport client de KTM", a résumé Reinhard Kofler, qui a aidé l'équipe MZR à remporter sa première victoire dans cette série de courses très disputée. Pour l'homme de 38 ans, il s'agissait en même temps du titre dans le classement Pro-Am, qu'il a manqué de peu, avec un point de retard. Cela n'a pas entamé sa joie : "Nous avons d'abord décroché la pole position, puis nous avons pu nous détacher en tête de la course", explique Kofler. "L'équipe était très bien organisée et le véhicule parfaitement préparé. J'ai donc pu m'appuyer sur le super travail préparatoire de Reini et remporter la victoire dans la deuxième moitié de la course", a ajouté Martin Koch.

Jan Krabec a remporté deux courses et un titre. Dans un sprint final captivant, le pilote de l'équipe client RTR Projects a pris la tête de la catégorie Am dans l'avant-dernier virage. Pour cet homme de 40 ans, c'est un rêve qui s'est réalisé dans le sud de la France. "En début de saison, j'espérais pouvoir me battre pour le titre. Le fait que cela soit devenu une réalité est incroyable. Je suis fier que nous y soyons parvenus par nos propres moyens", a déclaré le nouveau champion.

Klaus Angerhofer, le plus grand adversaire de Krabec dans la course au titre, a été l'un des premiers à le féliciter : "Jan a toujours été un adversaire très fort et a mérité de gagner", a déclaré le pilote de True Racing by Reiter Engineering. "Nous n'avons certainement pas perdu le championnat lors de la finale. Ici et là, de petites erreurs nous ont fait perdre de précieux points". Avec son coéquipier Sehdi Sarmini, Angerhofer a remporté au total trois courses au cours de la saison. Sarmini s'est classé troisième au classement général.

Stefan Rosina, quant à lui, regarde la finale sur le circuit Paul Ricard avec un œil qui rit et un œil qui pleure. "Je suis heureux du résultat de la course", a-t-il déclaré après avoir pris la deuxième place du classement Pro-Am avec Gilles Vannelet. "Mais je suis aussi déçu en ce qui concerne le championnat. Avant la finale, les chances de titre étaient encore intactes".

Si Rosina a pu se mêler à la lutte pour le titre jusqu'à la dernière course, c'est grâce à un échange de véhicule au sein de l'équipe. Après un accident au cours duquel son coéquipier Nicolas Saelens n'a heureusement pas été blessé, le Slovaque a repris le véhicule de Hubert Trunkenpolz et Laura Kraihamer.

Dans la KTM X-BOW GT2 numéro 51, les deux Français Alexandre Leroy et Bertrand Rouchaud ont fêté leurs débuts et marqué d'emblée leurs premiers points dans le championnat.