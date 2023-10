Doppia vittoria e titolo per la KTM X-BOW GT2

Una stagione di successo per la KTM X-BOW GT2 nella Fanatec GT2 European Series si conclude a Le Castellet, in Francia, con una doppia vittoria e la conquista del titolo per Jan Krabec sulla vettura di RTR Projects.

Le emozioni fino all'ultimo giro sono state seguite da volti raggianti al traguardo: nell'ultima gara della Fanatec GT2 European Series, il pilota ufficiale Reinhard Kofler ha ottenuto una vittoria impeccabile dalla partenza al traguardo insieme a Martin Koch nella KTM X-BOW GT2. Stefan Rosina e Gilles Vannelet hanno completato la doppia vittoria a Le Castellet, in Francia, grazie a una forte rimonta. Anche il team clienti KTM RTR Projects ha avuto motivo di festeggiare, assicurandosi il titolo nella classifica Am. Jan Krabec ha vinto con un margine minimo contro il collega Klaus Angerhofer.

"Una giornata speciale per il customer sport KTM", ha commentato Reinhard Kofler, che ha aiutato il Team MZR a conquistare la prima vittoria nella combattutissima serie. Per il 38enne si trattava anche del titolo nella classifica Pro-Am, che gli è sfuggito per un punto. Questo non ha smorzato la sua gioia: "Ci siamo prima assicurati la pole position e poi siamo riusciti ad andare in testa alla gara", ha detto Kofler. "La squadra era ben organizzata e la macchina era perfettamente preparata. Così sono riuscito a sfruttare il super lavoro di preparazione di Reini e a conquistare la vittoria nella seconda parte della gara", ha aggiunto Martin Koch.

Jan Krabec ha conquistato due vittorie di gara e un titolo. In un avvincente sprint finale, il pilota del team clienti RTR Projects ha conquistato la testa della classe Am alla penultima curva. Per il 40enne, questo è stato un sogno che si è avverato nel sud della Francia. "All'inizio della stagione speravo di poter lottare per il titolo. Il fatto che ora sia diventato realtà è incredibile. Sono orgoglioso di aver raggiunto questo risultato da solo", ha dichiarato il nuovo campione.

Tra i primi a congratularsi è stato Klaus Angerhofer, il peggior avversario di Krabec nella lotta per il titolo: "Jan è sempre stato un avversario molto forte e ha meritato di vincere", ha detto il pilota del True Racing by Reiter Engineering. "Non abbiamo certo perso il campionato in finale. Piccoli errori qua e là ci hanno fatto perdere punti preziosi". Insieme al compagno di squadra Sehdi Sarmini, Angerhofer ha ottenuto un totale di tre vittorie di gara durante la stagione. Sarmini si è classificato terzo in classifica generale.

Nel frattempo, Stefan Rosina guarda al finale del Circuito Paul Ricard con un occhio che ride e uno che piange. "Sono contento del risultato della gara", ha detto dopo aver conquistato il secondo posto nella classifica Pro-Am insieme a Gilles Vannelet. "Ma sono anche deluso per quanto riguarda il campionato. Prima della finale, le possibilità di titolo erano ancora intatte".

Il fatto che Rosina abbia potuto intervenire nella lotta per il titolo fino all'ultima gara è stato possibile grazie a uno scambio di auto interno alla squadra. Dopo un incidente, in cui il compagno di squadra Nicolas Saelens è rimasto fortunatamente illeso, lo slovacco ha preso in consegna il veicolo di Hubert Trunkenpolz e Laura Kraihamer.

Nel frattempo, i due francesi Alexandre Leroy e Bertrand Rouchaud hanno festeggiato il loro debutto sulla KTM X-BOW GT2 numero 51, ottenendo subito i loro primi punti in campionato.