Dupla vitória e conquista do título para a KTM X-BOW GT2

Uma época de sucesso para a KTM X-BOW GT2 na Fanatec GT2 European Series chega ao fim em Le Castellet, França, com uma dupla vitória e a conquista do título por Jan Krabec no carro da RTR Projects.

As emoções até à última volta foram seguidas de rostos radiantes no final: Na última corrida da Fanatec GT2 European Series, o piloto da fábrica Reinhard Kofler conseguiu uma vitória sem falhas da partida à chegada, juntamente com Martin Koch no KTM X-BOW GT2. Stefan Rosina e Gilles Vannelet completaram a dupla vitória em Le Castellet, França, graças a uma forte recuperação. A equipa cliente da KTM, RTR Projects, também teve motivos para celebrar, garantindo o título na classificação Am. Jan Krabec venceu por uma margem mínima contra o seu colega de marca Klaus Angerhofer.

"Um dia especial para o desporto de clientes da KTM", resumiu Reinhard Kofler, que ajudou a Equipa MZR a conquistar a sua primeira vitória na muito disputada série de corridas. Para o piloto de 38 anos, também se tratou do título na classificação Pro-Am, que ele perdeu por pouco por um ponto. Isso não diminuiu a sua alegria: "Começámos por garantir a pole position e depois conseguimos chegar à frente na corrida", disse Kofler. "A equipa estava bem organizada e o carro estava perfeitamente preparado. Por isso, consegui aproveitar o excelente trabalho de preparação da Reini e vencer na segunda metade da corrida", acrescentou Martin Koch.

Jan Krabec conquistou duas vitórias e um título. Num cativante sprint final, o piloto da equipa cliente RTR Projects conquistou a liderança da classe Am na penúltima curva. Para o piloto de 40 anos, este foi um sonho tornado realidade no sul de França. "No início da época, tinha a esperança de poder lutar pelo título. O facto de agora se ter tornado realidade é inacreditável. Estou orgulhoso por termos conseguido isto sozinhos", afirmou o novo campeão.

Entre os primeiros a felicitar Klaus Angerhofer, o pior adversário de Krabec na luta pelo título: "O Jan foi sempre um adversário muito forte e mereceu ganhar", afirmou o piloto da True Racing by Reiter Engineering. "Não perdemos certamente o campeonato na final. Pequenos erros aqui e ali fizeram-nos perder pontos valiosos." Juntamente com o colega de equipa Sehdi Sarmini, Angerhofer obteve um total de três vitórias em corridas durante a temporada. Sarmini terminou em terceiro lugar na geral.

Entretanto, Stefan Rosina olha para a final no Circuito Paul Ricard com um olho a rir e outro a chorar. "Estou contente com o resultado da corrida", disse ele depois de ter ficado em segundo lugar na classificação Pro-Am juntamente com Gilles Vannelet. "Mas também estou desiludido no que diz respeito ao campeonato. Antes da final, as hipóteses de título ainda estavam intactas."

O facto de Rosina ter podido intervir na luta pelo título até à última corrida deveu-se a uma troca interna de carros da equipa. Após um acidente, no qual o companheiro de equipa Nicolas Saelens felizmente não sofreu ferimentos, o eslovaco assumiu o veículo de Hubert Trunkenpolz e Laura Kraihamer.

Entretanto, os dois franceses Alexandre Leroy e Bertrand Rouchaud celebraram a sua estreia no KTM X-BOW GT2 número 51 e marcaram logo os seus primeiros pontos no campeonato.