Plus de 30 inscriptions : L'ADAC GT4 Germany est en plein boom

L'ADAC GT4 Germany continue de se présenter comme une série de courses attrayante et appréciée des écuries. À la fin des inscriptions anticipées, mi-décembre, plus de 30 voitures ont déjà été inscrites par 16 équipes de cinq pays. Cela promet un plateau coloré et varié.

Parmi les équipes, on compte de nombreuses écuries établies depuis des années dans l'ADAC GT4 Germany, des équipes qui reviennent dans la série - mais aussi des nouveaux venus qui n'avaient pas encore roulé dans l'ADAC Motorsport. En 2024, la diversité des marques est également élevée : avec Aston Martin, Audi, BMW, Mercedes-AMG et Porsche, des voitures de sport de cinq marques différentes ont été enregistrées jusqu'à présent. Ainsi, pour la première fois depuis la saison 2021, une Audi a été inscrite au prestigieux championnat GT4 de l'ADAC.

Il est encore possible de s'inscrire jusqu'à la mi-mars 2024, ce qui permet à d'autres équipes et marques de compléter le peloton. La saison 2024 débutera du 26 au 28 avril à la Motorsport Arena d'Oschersleben dans le cadre du DTM. Les billets pour les courses de l'ADAC GT4 Germany sont disponibles en prévente sur dtm.com.

"L'ADAC GT4 Germany entame sa sixième saison en 2024 et jouit d'une demande en constante augmentation. Le nombre élevé d'inscriptions effectuées montre que les équipes sont convaincues par le concept de la série", déclare Thomas Voss, directeur de l'ADAC Motorsport. "Comme en 2023, toutes les courses se dérouleront sur la plateforme DTM à grande portée. Nous nous réjouissons particulièrement des débuts de l'ADAC GT4 Germany sur le spectaculaire Norisring. Avec notre nouveau programme 'Road to DTM', de l'ADAC GT4 Germany au DTM en passant par l'ADAC GT Masters, nous avons présenté un concept qui a convaincu les pilotes. L'ADAC GT4 Germany est devenue l'une des séries GT4 les plus importantes d'Europe et elle est passionnante. Nous voulons continuer sur cette lancée pour la saison à venir".

Traditionnellement, l'ADAC GT4 Germany se compose de six week-ends de course, dont cinq auront lieu en Allemagne en 2024. Le seul événement à l'étranger sera le Red Bull Ring en Autriche fin septembre. Le cadre sportif a fait ses preuves au fil des ans. Deux manches d'environ une heure seront à nouveau disputées par week-end de course. Deux pilotes se partagent une voiture. Un changement de pilote a lieu à la mi-course. Comme les deux années précédentes, l'ADAC GT4 Germany utilisera à nouveau en 2024 un carburant respectueux de l'environnement.