Più di 30 iscrizioni: ADAC GT4 Germania in piena espansione

A metà dicembre, 16 squadre avevano già iscritto più di 30 vetture per la stagione 2024 dell'ADAC GT4 Germany. Per la prima volta dal 2021, è stata iscritta anche una vettura Audi.

L'ADAC GT4 Germany continua a presentarsi come una serie interessante e apprezzata dai team. Alla fine del periodo di iscrizione anticipata, a metà dicembre, erano già state registrate più di 30 auto di 16 squadre provenienti da cinque Paesi. Si preannuncia un campo di gara variopinto e diversificato.

Tra i team figurano molte scuderie affermate da anni nell'ADAC GT4 Germany, squadre che ritornano alla serie e nuovi arrivati che non hanno mai gareggiato nel motorsport ADAC. Anche nel 2024 la diversità dei marchi è elevata: Aston Martin, Audi, BMW, Mercedes-AMG e Porsche hanno iscritto auto sportive di cinque marchi diversi. È la prima volta dalla stagione 2021 che un'Audi viene iscritta al campionato GT4 di alto livello dell'ADAC.

Le iscrizioni possono ancora essere presentate fino a metà marzo 2024, in modo che altri team e marchi possano ancora unirsi al campo. La stagione 2024 prenderà il via alla Motorsport Arena di Oschersleben dal 26 al 28 aprile nell'ambito del DTM. I biglietti per le gare dell'ADAC GT4 Germany sono disponibili in anticipo su dtm.com.

"L'ADAC GT4 Germany entrerà nella sua sesta stagione nel 2024 e gode di una domanda in continua crescita. L'elevato numero di iscrizioni dimostra che i team sono convinti del concetto della serie", afferma il responsabile ADAC per il Motorsport Thomas Voss. "Come nel 2023, tutte le gare si svolgeranno sulla piattaforma DTM ad alta portata. Siamo particolarmente impazienti di vedere il debutto dell'ADAC GT4 Germany allo spettacolare Norisring. Con il nostro nuovo programma "Road to DTM", che parte dall'ADAC GT4 Germany e passa per l'ADAC GT Masters fino al DTM, abbiamo presentato un concetto che ha convinto i piloti. L'ADAC GT4 Germany è diventata una delle serie GT4 più importanti d'Europa e ha suscitato un entusiasmo entusiasmante. Vogliamo fare leva su questo nella prossima stagione".

L'ADAC GT4 Germany prevede tradizionalmente sei weekend di gara, cinque dei quali si svolgeranno in Germania nel 2024. L'unico evento all'estero è il Red Bull Ring in Austria alla fine di settembre. Il quadro sportivo si è dimostrato valido nel corso degli anni. Ancora una volta, in ogni weekend di gara si svolgeranno due gare di circa un'ora. Due piloti condividono una vettura. Ci sarà un cambio di pilota a metà gara. Come nei due anni precedenti, anche nel 2024 l'ADAC GT4 Germany gareggerà con un carburante ecologico.