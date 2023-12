Mais de 30 inscrições: ADAC GT4 Alemanha em alta

O ADAC GT4 Alemanha continua a apresentar-se como uma série de corridas atractiva e popular entre as equipas de corrida. No final do período de inscrições antecipadas, em meados de dezembro, já tinham sido registados mais de 30 carros de 16 equipas de cinco países. Isto promete um campo colorido e diversificado.

As equipas incluem muitas equipas de corrida que estão estabelecidas no ADAC GT4 Alemanha há anos, equipas que regressam à série e recém-chegadas que nunca competiram no desporto motorizado ADAC. A diversidade de marcas também é elevada em 2024: Aston Martin, Audi, BMW, Mercedes-AMG e Porsche inscreveram carros desportivos de cinco marcas diferentes. Esta é a primeira vez desde a época de 2021 que um Audi é inscrito no campeonato de GT4 de alto calibre da ADAC.

As inscrições ainda podem ser submetidas até meados de março de 2024, pelo que mais equipas e marcas ainda podem juntar-se ao campo. A época de 2024 terá início na Motorsport Arena Oschersleben, de 26 a 28 de abril, como parte do DTM. Os bilhetes para as corridas do ADAC GT4 Alemanha estão disponíveis antecipadamente em dtm.com.

"O ADAC GT4 Alemanha entrará na sua sexta temporada em 2024 e está a ter uma procura cada vez maior. O elevado número de inscrições mostra que as equipas estão convencidas do conceito da série", diz Thomas Voss, Diretor do Desporto Automóvel da ADAC. "Tal como em 2023, todas as corridas serão realizadas na plataforma DTM de grande alcance. Estamos particularmente ansiosos pela estreia do ADAC GT4 Alemanha no espetacular Norisring. Com o nosso recém-criado programa "Road to DTM", desde o ADAC GT4 Germany, passando pelo ADAC GT Masters, até ao DTM, apresentámos um conceito que convenceu os pilotos. O ADAC GT4 Alemanha desenvolveu-se numa das mais importantes séries de GT4 na Europa e gerou um entusiasmo entusiasmante. Queremos continuar a desenvolver isto na próxima época".

O ADAC GT4 Alemanha consiste tradicionalmente em seis fins-de-semana de corrida, cinco dos quais terão lugar na Alemanha em 2024. O único evento no estrangeiro é o Red Bull Ring, na Áustria, no final de setembro. A estrutura desportiva tem dado provas ao longo dos anos. Mais uma vez, serão realizadas duas corridas de cerca de uma hora em cada fim de semana de corrida. Dois pilotos partilham um carro. Haverá uma mudança de piloto a meio da corrida. Tal como nos dois anos anteriores, o ADAC GT4 Alemanha voltará a competir com um combustível amigo do ambiente em 2024.