Mike David Ortmann remporte l'AMR Driver Academy

Le double champion ADAC GT4 Mike David Ortmann est le dernier pilote de course GT en herbe à terminer premier de sa catégorie à l'Aston Martin Racing Driver Academy.

Le jeune berlinois de 24 ans rejoint une liste croissante de diplômés, parmi lesquels le vainqueur de course IMSA GTD Pro Ross Gunn, le champion IMSA GTD 2022 Roman De Angelis, le pilote d'usine et champion en titre de la Le Mans Cup Valentin Hasse Clot, l'ancien champion britannique de GT4 Tom Canning et plus récemment Romain Leroux.

Ortmann, qui a dominé la catégorie GT4 leader en Allemagne au cours des deux dernières saisons avec son Aston Martin Vantage du PROsport Racing, s'est distingué parmi plus de 20 candidats et a convaincu dans tous les aspects du processus de l'Academy. L'Allemand, qui a combiné ses activités dans la catégorie GT4 avec des engagements au volant de la Vantage GT3 dans la série d'endurance du Nürburging sur la redoutable Nordschleife, prévoit de courir en Europe avec la nouvelle Vantage GT3 en 2024.

Ortmann a déclaré à propos de son diplôme de l'AMR Driver Academy : "C'est un honneur pour moi de remporter l'AMR Driver Academy 2023. L'année dernière a été un voyage incroyable et je suis tellement reconnaissant pour tout le soutien et les opportunités que j'ai reçus. Je suis impatient de commencer la saison 2024 avec la nouvelle Vantage GT3. J'ai l'intention de travailler encore plus dur pour faire un nouveau pas en avant, à la fois en termes de compétences et d'objectifs de carrière".

L'AMR Driver Academy est une initiative annuelle visant à développer les talents issus du réseau florissant des équipes partenaires et une autre façon pour Aston Martin de contribuer au sport automobile en investissant dans les futurs talents et en les encourageant.

En tant que plateforme d'apprentissage et de développement unique et inégalée avec un constructeur établi, cette initiative importante est affinée et améliorée chaque année afin de coacher efficacement les pilotes au début de leur carrière. La participation est ouverte aux pilotes âgés de 17 à 26 ans ayant des programmes de course Vantage GT3 et GT4 dans des championnats reconnus. Le prix pour le lauréat comprend un soutien financier pour son programme de course 2024, ainsi qu'un soutien et des conseils de l'usine adaptés à ses plans de saison. Une évaluation supplémentaire des candidats les plus remarquables peut également inclure un essai dans une Vantage GT3 à la fin de la saison 2024.

Les candidats bénéficieront d'un séminaire exclusif comprenant un entraînement aux médias, un entraînement sur simulateur et des conseils sur mesure en matière de préparation physique et de nutrition. Le personnel de vente interne d'AMR donnera des conseils importants sur le marketing et le sponsoring, et il y aura un atelier technique d'usine pour approfondir la compréhension des candidats sur les réglages compétitifs de la Vantage.

Le jury, qui comprendra le triple vainqueur des 24 heures du Mans et le champion de la Rolex 24 de Daytona 2023 dans la catégorie GTD, Darren Turner (GB), le quadruple champion britannique de GT Jonny Adam, l'ancien vainqueur de l'Academy et pilote d'usine Valentin Hasse Clot, le directeur de la performance d'AMR, Gus Beteli, et le directeur d'AMR Partner Racing, Huw Tasker, évaluera la capacité de chaque pilote à gérer les aspects stratégiques, d'équipe, commerciaux et de relations publiques de son rôle. Enfin, le candidat exceptionnel présentera le plus grand potentiel de développement de son talent pour l'avenir.

Adam Carter, Aston Martin Head of Endurance Motorsport, a déclaré : "Nous sommes très heureux de la conclusion du contrat de Mike David. Depuis qu'il a commencé à courir avec la Vantage en 2021, il a constamment obtenu des résultats exceptionnels et a démontré toutes les qualités et caractéristiques qui ont distingué ses prédécesseurs en tant que diplômés de l'AMR Driver Academy - nous nous attendons à ce que cela se poursuive jusqu'en 2024. L'AMR Driver Academy est un outil indispensable pour détecter et identifier des talents exceptionnels dans les rangs de nos partenaires, et nous l'apprécions beaucoup".