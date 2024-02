Mike David Ortmann vince l'Accademia dei piloti AMR

Il due volte campione ADAC GT4 Mike David Ortmann è l'ultimo pilota emergente di gare GT a diplomarsi all'Aston Martin Racing Driver Academy con il massimo dei voti.

Il 24enne berlinese si aggiunge a un elenco crescente di diplomati che comprende il vincitore della gara IMSA GTD Pro Ross Gunn, il campione IMSA GTD 2022 Roman De Angelis, il pilota ufficiale e campione in carica della Le Mans Cup Valentin Hasse Clot, l'ex campione britannico GT4 Tom Canning e, più recentemente, Romain Leroux.

Ortmann, che nelle ultime due stagioni ha dominato la principale categoria GT4 in Germania con la sua Aston Martin Vantage del PROsport Racing, si è distinto tra più di 20 candidati e ha impressionato in tutti gli aspetti del processo di Academy. Il tedesco, che ha abbinato le sue attività nella classe GT4 a periodi con la Vantage GT3 nella serie endurance Nürburging sulla temuta Nordschleife, intende correre con la nuova Vantage GT3 in Europa nel 2024.

Ortmann ha commentato così il suo diploma alla AMR Driver Academy: "È un onore per me vincere la AMR Driver Academy 2023. L'ultimo anno è stato un viaggio incredibile e sono molto grato per tutto il sostegno e le opportunità che mi sono state offerte. Non vedo l'ora di iniziare la stagione 2024 con la nuova Vantage GT3. Ho intenzione di lavorare ancora più duramente per fare un ulteriore passo avanti, sia in termini di competenze che di obiettivi di carriera."

L'AMR Driver Academy è un'iniziativa annuale per sviluppare i talenti della sua fiorente rete di team partner e un altro modo per Aston Martin di contribuire al motorsport investendo e coltivando i talenti del futuro.

Essendo una piattaforma di apprendimento e sviluppo unica e impareggiabile con un produttore affermato, questa importante iniziativa sarà perfezionata e migliorata ogni anno per allenare efficacemente i piloti nelle prime fasi della loro carriera. Possono partecipare piloti di età compresa tra i 17 e i 26 anni con programmi di gara Vantage GT3 e GT4 in campionati riconosciuti. Il premio per il vincitore del concorso comprenderà un sostegno finanziario per il suo programma di gare 2024, oltre a un'assistenza e a una consulenza da parte della fabbrica in base ai suoi piani stagionali. La valutazione dei candidati più meritevoli potrà includere anche un test su una Vantage GT3 alla fine della stagione 2024.

I candidati beneficeranno di un seminario esclusivo che comprende formazione sui media, addestramento al simulatore e consigli personalizzati sulla preparazione fisica e sull'alimentazione. Il personale commerciale interno di AMR fornirà consigli chiave su marketing e sponsorizzazione e ci sarà un workshop tecnico in fabbrica per approfondire la comprensione della configurazione competitiva della Vantage.

La giuria, che comprende il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e il campione della Rolex 24 at Daytona GTD 2023 Darren Turner (GB), il quattro volte campione britannico GT Jonny Adam, l'ex vincitore dell'Academy e il pilota ufficiale Valentin Hasse Clot, Gus Beteli, responsabile AMR delle prestazioni, e Huw Tasker, responsabile AMR Partner Racing, valuteranno la capacità di ciascun pilota di gestire gli aspetti strategici, di squadra, commerciali e pubblicitari del proprio ruolo. In definitiva, il candidato migliore dimostrerà il maggior potenziale di sviluppo del proprio talento per il futuro.

Adam Carter, responsabile Aston Martin per il settore Endurance Motorsport, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto nel team a Mike David. Da quando ha iniziato a correre con la Vantage nel 2021, ha sempre ottenuto risultati eccezionali e ha dimostrato tutte le qualità e gli attributi che hanno caratterizzato i suoi predecessori diplomati alla AMR Driver Academy. L'AMR Driver Academy è uno strumento indispensabile per riconoscere e individuare talenti eccezionali tra le fila dei nostri partner e noi lo apprezziamo molto".