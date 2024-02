Mike David Ortmann vence a AMR Driver Academy

O bicampeão do ADAC GT4 Alemanha, Mike David Ortmann, venceu a Aston Martin Racing Driver Academy. Ortmann participará nas corridas internacionais de GT3 em 2024 com o novo Vantage GT3.

Mike David Ortmann, bicampeão do ADAC GT4, é o mais recente piloto de GT em ascensão a graduar-se na Aston Martin Racing Driver Academy no topo da sua classe.

O berlinense de 24 anos junta-se a uma lista crescente de graduados que inclui o vencedor da corrida IMSA GTD Pro, Ross Gunn, o campeão IMSA GTD de 2022, Roman De Angelis, o piloto de fábrica e atual campeão da Le Mans Cup, Valentin Hasse Clot, o ex-campeão britânico de GT4, Tom Canning e, mais recentemente, Romain Leroux.

Ortmann, que dominou a principal categoria GT4 na Alemanha durante as duas últimas épocas com o seu Aston Martin Vantage da PROsport Racing, destacou-se entre mais de 20 candidatos e impressionou em todos os aspectos do processo da Academia. O alemão, que combinou as suas actividades na classe GT4 com passagens pelo Vantage GT3 na série de resistência de Nürburging, no temido Nordschleife, planeia correr com o novo Vantage GT3 na Europa em 2024.

Ortmann referiu-se à sua graduação na AMR Driver Academy: "É uma honra para mim ganhar a AMR Driver Academy 2023. O último ano foi uma viagem incrível e estou muito grato por todo o apoio e oportunidades que me foram dadas. Mal posso esperar para começar a época de 2024 com o novo Vantage GT3. Tenciono trabalhar ainda mais para dar mais um passo em frente, tanto em termos das minhas capacidades como dos meus objectivos de carreira."

A AMR Driver Academy é uma iniciativa anual para desenvolver talentos a partir da sua próspera rede de equipas parceiras e outra forma de a Aston Martin contribuir para o desporto motorizado, investindo e alimentando futuros talentos.

Sendo uma plataforma única e incomparável de aprendizagem e desenvolvimento com um fabricante estabelecido, esta importante iniciativa será aperfeiçoada e melhorada todos os anos para treinar eficazmente os pilotos nas fases iniciais das suas carreiras. Podem participar pilotos com idades compreendidas entre os 17 e os 26 anos, com programas de corrida Vantage GT3 e GT4 em campeonatos reconhecidos. O prémio para o licenciado bem sucedido incluirá apoio financeiro para o seu programa de corridas de 2024, bem como apoio e aconselhamento da fábrica, adaptados aos seus planos para a época. Uma avaliação mais aprofundada dos candidatos mais destacados poderá também incluir um teste num Vantage GT3 no final da época de 2024.

Os candidatos beneficiarão de um seminário exclusivo que inclui formação para os media, treino em simulador e aconselhamento personalizado sobre preparação física e nutrição. A equipa de vendas interna da AMR fornecerá conselhos fundamentais sobre marketing e patrocínio e haverá um workshop técnico na fábrica para aprofundar os conhecimentos dos candidatos sobre a configuração competitiva do Vantage.

O painel de jurados, que inclui o tricampeão das 24 Horas de Le Mans e campeão da Rolex 24 de Daytona GTD em 2023, Darren Turner (GB), o tetracampeão do British GT, Jonny Adam, o ex-vencedor da Academy e o piloto de fábrica Valentin Hasse Clot, O Diretor de Performance da AMR, Gus Beteli, e o Diretor da AMR Partner Racing, Huw Tasker, avaliarão a capacidade de cada piloto para gerir os aspectos estratégicos, de equipa, comerciais e publicitários da sua função. Em última análise, o candidato que se destacar demonstrará o maior potencial para desenvolver o seu talento para o futuro.

Adam Carter, Diretor de Automobilismo de Resistência da Aston Martin, afirmou: "É com grande prazer que damos as boas-vindas a Mike David à equipa. Desde que começou a correr com o Vantage em 2021, tem apresentado resultados notáveis e demonstrado todas as qualidades e atributos que caracterizaram os seus antecessores como graduados da AMR Driver Academy - esperamos que isto continue em 2024. A AMR Driver Academy é uma ferramenta indispensável para reconhecer e identificar talentos excecionais nas fileiras dos nossos parceiros e damos-lhe muito valor."