L'as du DTM Lucas Auer participe à la course de Barcelone pour GetSpeed

Le week-end prochain, du 29 septembre au 1er octobre, aura lieu le week-end final du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Le Circuit de Barcelone-Catalunya accueillera la cinquième manche de la Coupe Endurance du populaire championnat GT3. L'équipe Mercedes-AMG GetSpeed alignera trois Mercedes-AMG GT3 sur la ligne de départ.

Après avoir terminé deuxièmes lors du match à domicile sur le Nürburgring fin juillet, Maro Engel, Luca Stolz et Fabian Schiller se rendent en Espagne avec le vent en poupe pour la finale. Au volant de la Mercedes-AMG GT3, le trio veut prendre congé de la pause hivernale avec un bon résultat. L'objectif principal est d'assurer la troisième place d'Engel au classement des pilotes. "Notre fer de lance est au départ de la finale avec sa forte équipe de base", déclare le chef d'équipe Adam Osieka. "Les trois pilotes ont démontré de manière impressionnante leurs capacités en terminant deuxièmes au Paul Ricard et au Nürburgring. Nous voulons continuer sur cette lancée lors de la finale". Au classement par équipe également, GetSpeed a encore de bonnes chances de se classer dans le top 3. Il ne manque que trois points à la troisième place après quatre événements".

En plus de la voiture de performance avec une équipe de haut niveau, l'écurie de course du parc industriel du Nürburgring engage une voiture dans la catégorie Pro-Am et une autre dans la catégorie Bronze. Aaron Walker et Andrzej Lewandowski se battent pour une place sur le podium dans la voiture Pro-Am portant le numéro deux. Walker avait récemment fêté sa troisième place au classement général de l'International GT Open avec GetSpeed. "Aaron a beaucoup progressé grâce aux courses de notre programme junior au GT Open", explique Osieka. "Nous voulons maintenant profiter de cet élan pour marquer des points dans la Champions League du sport GT3".

Lucas Auer fête son retour avec une Mercedes-AMG GT3 de GetSpeed. Lors des Crowdstrike 24 Hours of Spa, l'Autrichien avait déjà roulé avec succès pour l'équipe en se classant dans le top 10. À Barcelone, le pilote Mercedes-AMG Performance enrichit le duo Florian Scholze et Patrick Assenheimer dans la voiture numéro trois. "Avec Lucas dans l'équipe, notre voiture de bronze, qui a connu beaucoup de malchance cette année, est également très bien positionnée", explique Osieka. "La concurrence est particulièrement forte dans cette catégorie. Malgré tout, je suis convaincu qu'une place sur le podium est possible".

Le week-end de course sur la Costa Daurada débutera le vendredi avec deux sessions d'essais d'une heure à 9h et 13h20. Un autre test bronze aura lieu à 16h50. Le samedi sera également consacré à la préparation de la course. Après une séance d'essais libres de quatre-vingt-dix minutes à partir de 9 heures, la pré-qualification est programmée à 13h25. Les places sur la grille de départ seront déterminées lors des qualifications en trois parties le dimanche matin à partir de 9h45, le feu de départ passant finalement au vert à 15 heures. La durée de la course est de trois heures. Toutes les sessions du samedi et du dimanche seront retransmises en live streaming sur le canal YouTube de SRO.