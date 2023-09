L'asso del DTM Lucas Auer parte per GetSpeed a Barcellona

Il prossimo fine settimana, dal 29 settembre al 1° ottobre, si svolgerà il weekend finale del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il Circuit de Barcelona-Catalunya ospiterà il quinto appuntamento della Endurance Cup del popolare campionato GT3. Il Mercedes-AMG Team GetSpeed porterà in griglia tre Mercedes-AMG GT3.

Dopo il secondo posto nella gara di casa al Nürburgring alla fine di luglio, Maro Engel, Luca Stolz e Fabian Schiller si presentano alla finale in Spagna con il vento in poppa. A bordo della Mercedes-AMG GT3, il trio vuole salutare la pausa invernale con un risultato importante. L'obiettivo principale è assicurare a Engel il terzo posto nella classifica piloti. "La nostra punta di diamante è all'inizio del finale con il forte schieramento regolare", afferma il boss del team Adam Osieka. "I tre piloti hanno dimostrato in modo impressionante le loro capacità con i secondi posti al Paul Ricard e al Nürburgring. Vogliamo fare tesoro di questi risultati in occasione della finale". GetSpeed ha ancora buone prospettive di finire tra i primi tre nella classifica a squadre. Siamo a soli tre punti dal terzo posto dopo quattro eventi".

Oltre alla vettura ad alte prestazioni con la formazione top, la squadra corse del parco industriale del Nürburgring schiererà una vettura ciascuna nelle categorie Pro-Am e Bronze. Aaron Walker e Andrzej Lewandowski lotteranno per il podio nella vettura Pro-Am con il numero di partenza due. Walker ha recentemente festeggiato il terzo posto assoluto con GetSpeed nell'International GT Open. "Aaron si è sviluppato molto bene grazie alle gare del nostro programma Junior nel GT Open", afferma Osieka. "Ora vogliamo sfruttare questo slancio per ottenere punti anche nella Champions League delle gare GT3".

Lucas Auer festeggia il suo ritorno con la Mercedes-AMG GT3 di GetSpeed. L'austriaco ha già ottenuto un successo per il team alla 24 Ore di Spa con un piazzamento tra i primi dieci. A Barcellona, il pilota della Mercedes-AMG Performance arricchirà il duo di Florian Scholze e Patrick Assenheimer sulla vettura numero tre. "Con Lucas in squadra, anche la nostra vettura di bronzo, che quest'anno ha avuto molta sfortuna, si trova in una posizione forte", ha detto Osieka. "La concorrenza è forte, soprattutto in questa classe. Tuttavia, sono convinto che un podio sia nelle carte".

Il weekend di gara sulla Costa Daurada inizia venerdì con due sessioni di prova di un'ora alle 9.00 e alle 13.20. Un'altra prova di bronzo si svolgerà alle 16:50. Anche il sabato viene utilizzato per preparare la gara. Dopo una sessione di prove libere di novanta minuti a partire dalle 9.00, alle 13.25 sono in programma le prequalifiche. Le posizioni in griglia saranno determinate nelle qualifiche in tre parti di domenica mattina a partire dalle 9:45, mentre i semafori si accenderanno finalmente alle 15:00. La durata della gara è di tre ore. Tutte le sessioni di sabato e domenica saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube di SRO.