Lucas Auer, craque do DTM, estreia-se em Barcelona pela GetSpeed

Uma semana depois da sua corrida em casa do DTM no Red Bull Ring, Lucas Auer vai competir no GT World Challenge Europe Endurance Cup em Barcelona. O sobrinho de Gerhard Berger vai competir pela GetSpeed.

O fim de semana final do Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS tem lugar no próximo fim de semana, de 29 de setembro a 1 de outubro. O Circuito de Barcelona-Catalunha será o palco da quinta ronda da Taça de Resistência do popular campeonato de GT3. A Mercedes-AMG Team GetSpeed vai levar três Mercedes-AMG GT3s para a grelha.

Depois de terminarem em segundo lugar na sua corrida caseira em Nürburgring, no final de julho, Maro Engel, Luca Stolz e Fabian Schiller viajam para a final em Espanha com um vento de cauda. No Mercedes-AMG GT3, o trio quer despedir-se da pausa de inverno com um bom resultado. O objetivo principal é garantir o terceiro lugar na classificação de pilotos para a Engel. "A nossa ponta de lança está no início do final com o forte alinhamento regular", diz o chefe de equipa Adam Osieka. "Os três pilotos demonstraram de forma impressionante as suas capacidades com segundos lugares em Paul Ricard e em Nürburgring. Queremos continuar a trabalhar nesse sentido na final". A GetSpeed também ainda tem boas perspectivas de terminar entre os três primeiros na classificação da equipa. Estamos a apenas três pontos do terceiro lugar após quatro eventos".

Para além do carro de performance com o alinhamento de topo, a equipa de corridas do parque industrial de Nürburgring irá colocar em pista um carro de cada nas categorias Pro-Am e Bronze. Aaron Walker e Andrzej Lewandowski vão lutar pelos lugares do pódio no carro Pro-Am com o número de partida dois. Walker celebrou recentemente o terceiro lugar geral com a GetSpeed no International GT Open. "Aaron desenvolveu-se muito bem ao correr no nosso programa Júnior no GT Open", diz Osieka. "Agora queremos usar este impulso para marcar pontos também na Liga dos Campeões de GT3".

Lucas Auer está a celebrar o seu regresso com um Mercedes-AMG GT3 da GetSpeed. O austríaco já foi bem sucedido para a equipa nas 24 Horas de Spa Crowdstrike com um resultado no top 10. Em Barcelona, o piloto da Mercedes-AMG Performance vai enriquecer a dupla Florian Scholze e Patrick Assenheimer no carro número três. "Com o Lucas na equipa, o nosso carro de bronze, que teve muito azar este ano, também está numa posição forte", disse Osieka. "A concorrência é forte, especialmente nesta classe. No entanto, estou convencido de que um lugar no pódio está nas nossas mãos."

O fim de semana de corrida na Costa Daurada começa na sexta-feira com duas sessões de testes de uma hora, às 9h e às 13h20m. Outro teste de bronze terá lugar às 16:50. O sábado continua também a ser utilizado para preparar a corrida. Após uma sessão de treinos livres de noventa minutos, com início às 9 horas, a pré-qualificação está agendada para as 13h25m. As posições na grelha serão determinadas na qualificação em três partes, no domingo de manhã, a partir das 9h45, e as luzes de partida ficarão finalmente verdes às 15 horas. A distância da corrida é de três horas. Todas as sessões de sábado e domingo serão transmitidas em direto no canal YouTube da SRO.