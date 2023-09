ROWE devient le partenaire lubrifiant du GT World Challenge

À partir de la saison 2024, ROWE sera le partenaire officiel en matière de lubrifiants des séries mondiales Fanatec GT World Challenge powered by AWS. De plus, le ROWE Pole Award sera introduit et sera décerné après chaque séance d'essais chronométrés.

Le groupe SRO Motorsports a le plaisir de confirmer un nouvel accord de trois ans avec ROWE Motor Oil. L'entreprise allemande de renommée mondiale devient ainsi le partenaire officiel en lubrifiants du Fanatec GT World Challenge Powered by AWS.

À partir de 2024, ROWE sera le partenaire officiel de lubrification des séries Fanatec GT World Challenge Powered by AWS en Europe, en Asie et aux États-Unis avec ses lubrifiants leaders du secteur. ROWE soutiendra également le ROWE Pole Award, qui sera décerné au pole sitter à la fin de chaque séance de qualification.

Cet accord s'appuie sur un partenariat existant aux États-Unis, qui comprend à la fois un partenariat de lubrification et le ROWE Pole Award dans le Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS tout au long de la saison 2023.

ROWE a été fondée en 1995 et s'est rapidement développée, passant d'un simple atelier à une entreprise mondiale dont les produits sont disponibles dans 80 pays. Malgré sa croissance, l'entreprise est toujours une entreprise familiale, dirigée par son fondateur Michael Zehe et sa fille Dr. Alexandra Kohlmann.

Par le biais de ROWE RACING, l'entreprise est également directement liée au sport GT. L'équipe allemande est l'une des plus performantes dans ce sport et a surtout fait ses preuves dans les courses d'endurance. Parmi ses succès remarquables figurent des victoires au classement général des CrowdStrike 24 Heures de Spa 2016, 2020 et 2023 ainsi que des 24 Heures du Nürburgring 2020.

En se concentrant ensemble sur la performance et l'efficacité, SRO et ROWE vont s'engager dans une collaboration mutuellement bénéfique dans les années à venir.

Stéphane Ratel, fondateur et CEO de SRO Motorsports Group : "Nous sommes ravis que notre relation avec ROWE se développe considérablement en 2024. Le rôle du lubrifiant officiel est crucial, il est donc important de travailler avec un partenaire établi et respecté. Nous connaissons la qualité des produits ROWE et le nom est présent dans nos championnats depuis plus d'une décennie, ce qui souligne l'engagement de la marque dans la course automobile. Je me réjouis beaucoup de cette collaboration fructueuse".

Dr. Alexandra Kohlmann, directrice générale de ROWE : "Depuis la création de l'entreprise, ROWE a toujours été marquée par la profonde conviction d'agir de manière durable. Par exemple, tous les produits de notre gamme sont compensés à 100 % en termes de CO2. L'un de nos objectifs est de faire progresser la durabilité également dans le sport automobile. Avec le SRO Motorsports Group et le Fanatec GT World Challenge powered by AWS, nous avons à nos côtés des partenaires qui s'engagent avec nous sur cette voie avec un grand engagement".