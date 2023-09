ROWE diventa partner per i lubrificanti del GT World Challenge

A partire dalla stagione 2024, ROWE diventerà il partner ufficiale dei lubrificanti della serie globale Fanatec GT World Challenge powered by AWS. Inoltre, verrà introdotto il ROWE Pole Award, che sarà consegnato dopo ogni sessione di qualifiche.

SRO Motorsports Group è lieta di confermare un nuovo accordo triennale con ROWE Motor Oil. L'azienda tedesca, stimata a livello mondiale, diventerà il partner ufficiale per i lubrificanti del Fanatec GT World Challenge Powered by AWS.

A partire dal 2024, ROWE sarà il partner ufficiale della serie Fanatec GT World Challenge Powered by AWS in Europa, Asia e Stati Uniti con i suoi lubrificanti leader del settore. ROWE sosterrà anche il ROWE Pole Award, che viene consegnato al vincitore della pole al termine di ogni sessione di qualifiche.

Questo accordo si basa su una partnership già esistente negli Stati Uniti che comprende sia una partnership per i lubrificanti sia il ROWE Pole Award nel Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS per tutta la stagione 2023.

ROWE è stata fondata nel 1995 ed è cresciuta rapidamente da una singola officina a un'azienda globale con prodotti disponibili in 80 paesi. Nonostante la crescita, l'azienda è ancora a conduzione familiare ed è gestita dal suo fondatore Michael Zehe e da sua figlia, la dottoressa Alexandra Kohlmann.

Attraverso ROWE RACING, l'azienda è anche direttamente collegata alle gare GT. Il team tedesco è uno dei più forti in questo sport e ha dimostrato la sua validità soprattutto nelle gare di durata. I suoi successi più importanti includono le vittorie assolute alla 24 Ore di Spa nel 2016, nel 2020 e nel 2023, nonché alla 24 Ore del Nürburgring nel 2020.

Grazie all'attenzione comune per le prestazioni e l'efficienza, SRO e ROWE daranno vita a una partnership reciprocamente vantaggiosa negli anni a venire.

Stéphane Ratel, fondatore e CEO di SRO Motorsports Group: "Siamo lieti che il nostro rapporto con ROWE crescerà in modo significativo nel 2024. Il ruolo del lubrificante ufficiale è fondamentale, quindi è importante lavorare con un partner affermato e rispettato. Conosciamo la qualità dei prodotti ROWE e il nome è presente nei nostri campionati da oltre un decennio, il che sottolinea l'impegno del marchio nelle corse. Non vedo l'ora di iniziare una collaborazione di successo".

Alexandra Kohlmann, amministratore delegato di ROWE: "Sin dalla fondazione dell'azienda, ROWE è sempre stata caratterizzata da una profonda convinzione di agire in modo sostenibile. Ad esempio, tutti i prodotti della nostra gamma sono compensati al 100% con la CO2. Uno dei nostri obiettivi è quello di portare avanti la sostenibilità anche nel motorsport. Con il gruppo SRO Motorsports e il Fanatec GT World Challenge powered by AWS, abbiamo al nostro fianco partner che perseguono questo percorso insieme a noi con grande impegno."