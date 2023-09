A ROWE torna-se parceiro de lubrificantes do GT World Challenge

O Grupo SRO Motorsports tem o prazer de confirmar um novo acordo de três anos com a ROWE Motor Oil. A empresa alemã, mundialmente respeitada, tornar-se-á o parceiro oficial de lubrificantes do Fanatec GT World Challenge Powered by AWS.

A partir de 2024, a ROWE será o parceiro oficial de lubrificantes da série Fanatec GT World Challenge Powered by AWS na Europa, Ásia e Estados Unidos, com os seus lubrificantes líderes de mercado. A ROWE também apoiará o ROWE Pole Award, que é entregue ao detentor da pole no final de cada sessão de qualificação.

Este acordo baseia-se numa parceria existente nos Estados Unidos que inclui uma parceria de lubrificantes e o ROWE Pole Award no Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS ao longo da temporada de 2023.

A ROWE foi fundada em 1995 e cresceu rapidamente de uma única oficina para uma empresa global com produtos disponíveis em 80 países. Apesar do seu crescimento, a empresa continua a ser familiar e gerida pelo seu fundador Michael Zehe e pela sua filha, a Dra. Alexandra Kohlmann.

Através da ROWE RACING, a empresa está também diretamente ligada às corridas de GT. A equipa alemã é uma das mais bem sucedidas no desporto e provou o seu valor especialmente em corridas de resistência. Os seus sucessos notáveis incluem vitórias gerais nas 24 Horas de Spa CrowdStrike em 2016, 2020 e 2023, bem como nas 24h de Nürburgring em 2020.

Com o seu foco partilhado no desempenho e na eficiência, a SRO e a ROWE formarão uma parceria mutuamente benéfica nos próximos anos.

Stéphane Ratel, Fundador e CEO do SRO Motorsports Group: "Estamos muito satisfeitos com o facto de a nossa relação com a ROWE crescer significativamente em 2024. O papel do lubrificante oficial é crucial, por isso é importante trabalhar com um parceiro estabelecido e respeitado. Conhecemos a qualidade dos produtos ROWE e o nome está presente nos nossos campeonatos há mais de uma década, o que sublinha o compromisso da marca com as corridas. Estou ansiosa por uma colaboração bem sucedida."

Dra. Alexandra Kohlmann, Directora-Geral da ROWE: "Desde a fundação da empresa, a ROWE sempre se caracterizou por uma profunda convicção de agir de forma sustentável. Por exemplo, todos os produtos da nossa gama são 100 por cento compensados em termos de CO2. Um dos nossos objectivos é fazer avançar a sustentabilidade também nos desportos motorizados. Com o SRO Motorsports Group e o Fanatec GT World Challenge powered by AWS, temos parceiros ao nosso lado que estão a seguir este caminho em conjunto connosco com grande empenho."