GT World Challenge : la lutte pour le titre à Barcelone

Akkodis ASP et ROWE Racing se battent à Barcelone pour le titre de la GT World Challenge Europe Endurance Cup. L'équipe Mercedes a 18 points d'avance sur l'équipe BMW d'Allemagne.

Akkodis ASP vs. ROWE Racing - les deux équipes de pointe se battront à Barcelone pour le titre de la GT World Challenge Europe Endurance Cup. Raffaele Marciello, Jules Gounon et Timur Boguslavskiy ont 18 points d'avance sur les pilotes d'usine BMW Philipp Eng, Marco Wittmann et Nick Yelloly dans la M4 GT3 de ROWE Racing au volant de la Mercedes-AMG GT3 de l'équipe française.

L'avantage dans la lutte pour le titre est donc clairement du côté de l'équipe Mercedes, mais les courses de trois heures de la série de courses SRO à Barcelone ont déjà prouvé à plusieurs reprises qu'elles sont imprévisibles et pleines d'action et de drame. Le suspense est donc également garanti lors de la course de trois heures pour le titre.

Pour remporter le titre, ROWE Racing doit gagner la course, tandis que l'Akkodis ASP Mercedes peut terminer la course en septième position au maximum.

Une autre voie possible vers le titre pour l'équipe ROWE serait que la M4 GT3 termine en pole position et obtienne ainsi un point supplémentaire. Dans ce cas, même la deuxième position en course suffirait à l'équipe pour remporter le titre si la Mercedes française ne marquait pas de points.