GT World Challenge: la lotta per il titolo a Barcellona

Akkodis ASP contro ROWE Racing: i due top team si contenderanno il titolo della GT World Challenge Europe Endurance Cup a Barcellona. Raffaele Marciello, Jules Gounon e Timur Boguslavskiy sulla Mercedes-AMG GT3 del team francese hanno 18 punti di vantaggio sui piloti BMW works Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly sulla M4 GT3 del ROWE Racing.

Ciò significa che il vantaggio nella lotta per il titolo è chiaramente dalla parte del team Mercedes, ma le gare di tre ore della serie SRO a Barcellona hanno già dimostrato più volte di essere imprevedibili e piene di azione e dramma. Quindi l'emozione è garantita anche nelle tre ore di gara della lotta per il titolo.

Il ROWE Racing, se vuole aggiudicarsi il titolo, deve vincere la gara, mentre la Mercedes di Akkodis ASP potrebbe concludere la gara al massimo in settima posizione.

Un'altra possibile strada verso il titolo per il team ROWE sarebbe che la M4 GT3 finisse in pole position e raccogliesse così un punto in più. In questo caso, anche la seconda posizione in gara sarebbe sufficiente al team per vincere il titolo, se la Mercedes francese non ottiene punti.