GT World Challenge: A luta pelo título em Barcelona

Akkodis ASP vs. ROWE Racing - as duas melhores equipas vão lutar pelo título da GT World Challenge Europe Endurance Cup em Barcelona. Raffaele Marciello, Jules Gounon e Timur Boguslavskiy, no Mercedes-AMG GT3 da equipa francesa, têm uma vantagem de 18 pontos sobre os pilotos da BMW Works, Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly, no M4 GT3 da ROWE Racing.

Isto significa que a vantagem na luta pelo título está claramente do lado da equipa Mercedes, mas as corridas de três horas da série de corridas SRO em Barcelona já provaram mais vezes que são imprevisíveis e cheias de ação e drama. Por isso, a emoção também está garantida na corrida de três horas na luta pelo título.

A ROWE Racing, se quiser conquistar o título, tem de ganhar a corrida, enquanto o Mercedes da Akkodis ASP pode terminar a corrida, no máximo, na sétima posição.

Outro caminho possível para o título da equipa ROWE seria o M4 GT3 terminar na pole position e, assim, ganhar um ponto extra. Nesse caso, a segunda posição na corrida também seria suficiente para a equipa ganhar o título, se o Mercedes francês não marcar quaisquer pontos.