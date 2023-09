Comtoyou Racing mise à l'avenir sur Aston Martin

L'annonce a été faite samedi après-midi sur le circuit de Barcelone-Catalunya, lieu de l'avant-dernière étape du Fanatec GT World Challenge Europe, qui est aussi la dernière manche de l'Endurance Cup.

L'équipe Comtoyou Racing, qui s'est lancée dans le GT depuis cette année, se prépare déjà à relever un nouveau défi à partir de la saison 2024. "Je tiens tout d'abord à remercier Audi Sport Customer Racing pour son soutien lors de nos débuts en GT3", explique Jean-Michel Baert, chef d'équipe du team belge.

"Même s'il est toujours possible de s'améliorer, nous avons fait des débuts réussis dans le Fanatec GT World Challenge Europe, où le niveau de la concurrence est indéniable. Nos victoires de classe - tant en sprint qu'en endurance - et nos podiums au classement général en sont la preuve et nous espérons terminer l'année 2023 à un niveau élevé. Cependant, nous ne voyions plus la possibilité de nous développer davantage avec Audi dans la catégorie GT et nous sommes heureux d'annoncer un nouveau partenariat".

En 2024, l'entreprise basée à Frameries, en Belgique, s'associera à Aston Martin pour devenir AMR Comtoyou Racing. "Nous sommes très fiers d'avoir signé un partenariat de quatre ans avec Aston Martin Racing", poursuit Jean-Michel.

"Leur enthousiasme, leur volonté de gagner et leur vision de l'avenir nous ont convaincus. Grâce à eux, nous avons la possibilité de courir en GT4 en plus de la GT3. Il est encore trop tôt pour dévoiler tous les détails de notre programme en termes de pilotes et de championnats, mais nous sommes pleinement motivés. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour nous préparer à la saison 2024, mais je peux vous dire que nous ferons tout pour poursuivre notre progression".

Aston Martin Racing est également plus que satisfait de ce nouveau partenariat. "Aston Martin Racing est ravi de travailler avec Comtoyou Racing", a déclaré Huw Tasker, Head of Partner Racing AMR. "Notre marque a une grande histoire dans le sport automobile et le GT. Nous étions à la recherche d'un partenaire de premier ordre qui partage notre vision de la performance et notre professionnalisme. Dès sa première saison en GT3, l'équipe Comtoyou Racing a prouvé qu'elle était une référence en remportant des victoires de classe et en montant sur le podium du classement général. Dès le premier contact, nous avons vu chez eux la même volonté de gagner que chez nous. Nous sommes donc fiers d'avoir travaillé avec eux pendant quatre ans et nous sommes impatients d'aider Aston Martin à gagner des courses GT à l'avenir".

Des tests seront effectués dans les semaines à venir afin de s'assurer que les différentes équipes peuvent parfaitement travailler ensemble, et l'écurie Comtoyou annoncera ses programmes et ses pilotes pour la saison 2024 en temps voulu. Il n'y a aucun doute : pour AMR Comtoyou Racing, la saison 2024 commence demain !