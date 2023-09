Comtoyou Racing si affiderà ad Aston Martin in futuro

L'annuncio è stato dato sabato pomeriggio al Circuit de Barcelona-Catalunya, sede della penultima tappa del Fanatec GT World Challenge Europe, che è anche l'ultimo appuntamento della Endurance Cup.

Il team Comtoyou Racing, attivo nelle gare GT da quest'anno, si sta già preparando per una nuova sfida a partire dalla stagione 2024. "Prima di tutto, vorrei ringraziare Audi Sport Customer Racing per il suo supporto durante il nostro debutto in GT3", spiega Jean-Michel Baert, Team Principal della squadra belga.

"Anche se è sempre possibile migliorare, abbiamo avuto un debutto di successo nel Fanatec GT World Challenge Europe, dove il livello della concorrenza è innegabile. Le nostre vittorie di classe - sia nella Sprint che nell'Endurance - e i nostri podi complessivi ne sono la prova, e speriamo di concludere il 2023 con una nota positiva. Tuttavia, non vedevamo più l'opportunità di crescere ulteriormente con Audi nella classe GT e siamo lieti di annunciare una nuova partnership".

Nel 2024, l'azienda di Frameries, in Belgio, unirà le forze con Aston Martin per diventare AMR Comtoyou Racing. "Siamo molto orgogliosi di aver siglato una partnership quadriennale con Aston Martin Racing", ha proseguito Jean-Michel.

"Il loro entusiasmo, la loro voglia di vincere e la loro visione del futuro ci hanno convinto. Grazie a loro, abbiamo l'opportunità di competere sia in GT4 che in GT3. È ancora troppo presto per rivelare tutti i dettagli del nostro programma in termini di piloti e campionati, ma siamo pienamente motivati. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per prepararci alla stagione 2024, ma posso dire che faremo tutto il possibile per continuare i nostri progressi."

Anche Aston Martin Racing è più che soddisfatta della nuova partnership. "Aston Martin Racing è lieta di collaborare con Comtoyou Racing", ha dichiarato Huw Tasker, Head of Partner Racing AMR. "Il nostro marchio ha una grande storia nel motorsport e nelle gare GT. Eravamo alla ricerca di un partner di prim'ordine che condividesse la nostra visione delle prestazioni e la nostra professionalità. Il team Comtoyou Racing ha già dimostrato nella sua prima stagione nella classe GT3 di essere un punto di riferimento con vittorie di classe e podi assoluti. Fin dal primo contatto, abbiamo visto in loro la stessa voglia di vincere che c'è in noi. Siamo quindi orgogliosi di aver lavorato con loro per quattro anni e non vediamo l'ora di aiutare Aston Martin a vincere le gare GT in futuro".

Nelle prossime settimane si svolgeranno dei test per garantire la perfetta collaborazione tra i diversi team e la scuderia Comtoyou annuncerà a tempo debito i programmi e i piloti per la stagione 2024. Non ci sono dubbi: per AMR Comtoyou Racing, la stagione 2024 inizia domani!