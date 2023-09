A Comtoyou Racing vai contar com a Aston Martin no futuro

Adeus Audi, olá Aston Martin. A Comtoyou Racing vai contar com a tradicional marca britânica no futuro e assinou um contrato de 4 anos. A equipa também vai entrar na competição de GT4.

O anúncio foi feito no sábado à tarde, no Circuito de Barcelona-Catalunha, palco da penúltima etapa do Fanatec GT World Challenge Europe, que é também a ronda final da Endurance Cup.

A equipa Comtoyou Racing, que tem estado ativa nas corridas de GT desde este ano, já está a preparar-se para um novo desafio a partir da época de 2024. "Antes de mais, gostaria de agradecer à Audi Sport Customer Racing pelo seu apoio durante a nossa estreia em GT3", explica Jean-Michel Baert, Diretor de Equipa da equipa belga.

"Embora seja sempre possível melhorar, tivemos uma estreia bem sucedida no Fanatec GT World Challenge Europe, onde o nível de competição é inegável. As nossas vitórias na classe - tanto na classe Sprint como na classe Endurance - e os nossos lugares no pódio na geral são prova disso, e esperamos terminar 2023 com uma nota alta. No entanto, já não vimos a oportunidade de crescer ainda mais com a Audi na classe GT e temos o prazer de anunciar uma nova parceria."

Em 2024, a empresa sediada em Frameries, na Bélgica, juntará forças com a Aston Martin para se tornar na AMR Comtoyou Racing. "Estamos muito orgulhosos por termos assinado uma parceria de quatro anos com a Aston Martin Racing", continuou Jean-Michel.

"O seu entusiasmo, a sua vontade de vencer e a sua visão para o futuro convenceram-nos. Graças a eles, temos a oportunidade de competir em GT4, bem como em GT3. Ainda é muito cedo para revelar todos os pormenores do nosso programa em termos de pilotos e campeonatos, mas estamos totalmente motivados. Ainda temos muito trabalho a fazer para nos prepararmos para a época de 2024, mas posso dizer-vos que faremos tudo o que pudermos para continuar o nosso progresso."

A Aston Martin Racing também está mais do que satisfeita com a nova parceria. "A Aston Martin Racing está muito satisfeita por trabalhar com a Comtoyou Racing", afirmou Huw Tasker, Diretor da Partner Racing AMR. "A nossa marca tem uma grande história no desporto automóvel e nas corridas de GT. Estávamos à procura de um parceiro de primeira classe que partilhasse a nossa visão de desempenho e o nosso profissionalismo. A equipa Comtoyou Racing já provou, na sua primeira época na classe GT3, que é uma referência com vitórias na classe e lugares no pódio geral. Desde o primeiro contacto, vimos neles a mesma vontade de vencer que em nós. Por isso, estamos orgulhosos por termos trabalhado com eles durante quatro anos e estamos ansiosos por ajudar a Aston Martin a ganhar corridas de GT no futuro."

Os testes serão realizados durante as próximas semanas para garantir que as diferentes equipas possam trabalhar perfeitamente em conjunto, e a equipa de corrida Comtoyou anunciará os seus programas e pilotos para a temporada de 2024 na devida altura. Não há qualquer dúvida: para a AMR Comtoyou Racing, a época de 2024 começa amanhã!