Ferrari in pole - pretendenti al titolo a centrocampo

Come di consueto, le qualifiche della GT World Challenge Europe Endurance Cup si sono svolte in tre segmenti. Ogni pilota ha completato un segmento e dai tempi sul giro completati è stato calcolato il tempo medio, che determina la griglia di partenza.

Il miglior tempo nel primo segmento è andato al pilota di AF Corse Alessio Rovera. Il pilota della Ferrari ha percorso il circuito con la 296 GT3 in 1:39.297 minuti.

Dopo che la stella AMG Raffaele Marciello non è riuscito a mostrare la sua solita performance nel primo segmento, i leader del campionato hanno colpito nel secondo. Jules Gounon, al volante della Mercedes-AMG GT3 di Akkodis ASP, ha ottenuto il miglior tempo con un giro di 1:39.017 minuti con un netto margine. Gounon è stato quasi mezzo secondo più veloce del resto del gruppo.

Anche il miglior tempo nel terzo segmento è andato ad AF Corse. Nicklas Nielsen ha percorso il circuito in 1:39.103 minuti.

Questo significa che la Ferrari 296 GT3 di Alessio Rovera, Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen partirà dalla migliore posizione in griglia. Il tempo sul giro combinato è di 1:39.454 minuti.

Il secondo posto va alla Lamborghini Hurácan GT3 di Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Jordan Pepper, a 0,151 secondi dalla Ferrari.

Antonio Fuoco, Daniel Serra e Davide Rigon hanno completato la top 3 su un'altra Ferrari di AF Corse.

La sessione è stata frustrante per entrambi i contendenti al titolo. Raffaele Marciello, Jules Gounon e Timur Boguslavskiy partono dal nono posto in griglia con la Mercedes di Akkodis ASP, Philipp Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly con la BMW di ROWE Racing dal 13°. Per saperne di più sulla lotta per il titolo, leggi qui.

Le qualifiche sono state ancora più difficili per Valentino Rossi e i suoi due colleghi piloti ufficiali BMW Augusto Farfus e Maxime Martin. La BMW M4 GT3 con il leggendario numero di partenza #46 partirà solo dal 19° posto sulla griglia. Ciò significa che Rossi, Martin e Farfus dovranno iniziare un'altra gara per recuperare terreno nelle tre ore di gara, che inizierà alle 15:00 ora tedesca.

"Qui ho ottenuto alcune delle mie migliori vittorie con la moto", ha dichiarato Rossi durante un incontro con i media, a cui ha partecipato anche SPEEDWEEK. "Ma la pista ha perso molta aderenza negli ultimi anni, il che la rende estremamente difficile per noi e abbiamo grossi problemi".

Risultato (Top 10):

1° Alessio Rovera/Robert Shwartzman/Nicklas Nielsen - AF Corse - Ferrari 296 GT3

2° Mirko Bortolotti/Andrea Caldarelli/Jordan Pepper - Iron Lynx - Lamborghini Hurácan GT3

3° Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon - AF Corse - Ferrari 296 GT3

4° Maro Engel/Luca Stolz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG Team AlManar - Mercedes-AMG GT3

5° Lorenzo Ferrari/Thomas Drouet/Maximilian Götz - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

6° Thomas Preining/Laurin Heinrich/Dennis Olsen - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

7° Ayhancan Güven/Sven Müller/Christian Engelhart - Dinamic GT - Porsche 911 GT3 R

8° Pierre-Louis Chovet/Michele Beretta/Leonardo Pulcini - Iron Lynx - Lamborghini Hurácan GT3

9° Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

10 - Benjamin Goethe/Nicolai Kjaergaard/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3