Las carreras de la SRO siguen rodando con neumáticos Pirelli

El Grupo SRO Motorsports y Pirelli continuarán su larga colaboración hasta la temporada 2028. Este es el resultado de la firma de un nuevo contrato de cinco años.

El renombrado fabricante italiano seguirá siendo el proveedor exclusivo de neumáticos para las series SRO que compiten en todo el mundo, así como para todas las series independientes con licencia GT4. Pirelli también seguirá siendo el proveedor exclusivo de neumáticos para la Fanatec GT2 European Series, que pasará a llamarse "Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli" a partir de 2024. Las tres categorías utilizarán el mismo neumático de alto rendimiento, el P Zero DHF, que se introdujo antes de la temporada 2022. Pirelli continuará desarrollando sus productos para satisfacer la continua evolución de la serie de carreras, en particular con el debut de la última generación de coches GT3 en 2025.

El nuevo acuerdo amplía una exitosa colaboración que comenzó hace una década, en 2013, cuando Pirelli se convirtió en proveedor de lo que ahora es la Fanatec GT Europe Endurance Cup. Esto incluye las CrowdStrike 24 Horas de Spa, el pináculo del calendario mundial de SRO y el máximo ejemplo de la experiencia de Pirelli. El evento requiere un esfuerzo verdaderamente notable por parte de la compañía, que proporciona alrededor de 15.000 neumáticos desde su centro de montaje de última generación en el paddock.

Aunque las CrowdStrike 24 Horas de Spa es el evento cumbre, es sólo uno de los cientos de carreras organizadas por SRO en las que Pirelli suministra a toda la parrilla. Estas incluyen eventos internacionales de alto perfil como el Intercontinental GT Challenge y el Fanatec GT World Challenge Powered by AWS en Europa, Asia, América y Australia. A lo largo de los años, Pirelli también ha creado equipos locales de técnicos e ingenieros para apoyar mejor a los clientes y pilotos en cada región geográfica, como Norteamérica, Asia y Australia.

Pirelli también desempeña un papel importante a la hora de garantizar una plataforma sólida para los criterios de Equilibrio de Rendimiento de SRO, reconocidos a nivel mundial, que ayudan a garantizar unas carreras reñidas y competitivas entre una amplia gama de coches GT3. En este sentido, la relación garantiza la estabilidad dentro y fuera de la pista y sienta las bases para un futuro aún más emocionante y consciente de la sostenibilidad.

Stéphane Ratel, Fundador y CEO de SRO Motorsports Group: "El éxito en el automovilismo requiere los mejores socios, y con Pirelli tenemos exactamente eso. Durante los últimos diez años, Pirelli ha proporcionado a nuestros equipos un producto de clase mundial, mientras que también proporciona apoyo comercial y técnico a nuestras series y eventos únicos en todo el mundo. Así que era natural que ampliáramos nuestra colaboración por otros cinco años".

Mario Isola, Director de Pirelli Motorsport: "Es una gran satisfacción para nosotros seguir ofreciendo campeonatos tan emocionantes y cada vez más populares. En estos años de colaboración con la SRO, hemos apoyado el desarrollo de coches y formatos de carrera en todo el mundo, y reforzaremos este compromiso en los próximos cinco años confirmando el espíritu que siempre nos ha distinguido y unido al organizador: un fuerte enfoque en la satisfacción del cliente y del aficionado."