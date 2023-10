Les séries de courses SRO continuent de rouler sur des pneus Pirelli

Depuis 2013, les séries de course SRO roulent avec des pneus Pirelli. La collaboration est reconduite pour cinq ans, jusqu'en 2028. De plus, le fabricant de pneus sera inclus dans les séries GT2 European Series.

Le SRO Motorsports Group et Pirelli poursuivront leur partenariat de longue date jusqu'à la saison 2028. C'est le résultat d'un nouveau contrat de cinq ans qui sera conclu.

Le célèbre manufacturier italien continuera d'assumer le rôle de fournisseur exclusif de pneus pour les séries SRO qui s'affrontent dans le monde entier, ainsi que pour toutes les séries indépendantes sous licence GT4. Pirelli restera également le fournisseur exclusif de pneus pour les Fanatec GT2 European Series, qui seront rebaptisées "Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli" à partir de 2024. Les trois catégories utiliseront le même pneu haute performance, le P Zero DHF, qui a été introduit avant la saison 2022. Pirelli continuera à développer ses produits pour répondre à l'évolution continue de la série de courses, notamment avec les débuts de la dernière génération de voitures GT3 en 2025.

Le nouvel accord étend une collaboration fructueuse qui a débuté il y a une décennie, en 2013, lorsque Pirelli est devenu le fournisseur de l'actuelle Fanatec GT Europe Endurance Cup. Cela comprend également les CrowdStrike 24 Heures de Spa, le point culminant du calendrier mondial des SRO et l'exemple ultime de l'expertise de Pirelli. L'événement nécessite un engagement vraiment remarquable de la part de l'entreprise, qui fournit environ 15 000 pneus depuis son centre de montage ultramoderne situé dans le paddock.

Alors que les CrowdStrike 24 Heures de Spa constituent le point culminant, il ne s'agit que de l'une des centaines de courses organisées par l'OAR et pour lesquelles Pirelli fournit l'ensemble de la grille de départ. Il s'agit notamment d'événements internationaux de haut niveau de l'Intercontinental GT Challenge et du Fanatec GT World Challenge Powered by AWS en Europe, en Asie, en Amérique et en Australie. Au fil des années, Pirelli a également mis en place des équipes locales de techniciens et d'ingénieurs afin de mieux soutenir les clients et les pilotes dans chaque région géographique, notamment en Amérique du Nord, en Asie et en Australie.

Pirelli joue également un rôle important en assurant une plateforme solide pour les critères de balance of performance de la SRO, reconnus dans le monde entier, qui contribuent à garantir des courses étroites et compétitives entre un large éventail de voitures GT3. À cet égard, la relation garantit la stabilité sur et en dehors de la piste et pose les bases d'un avenir encore plus excitant et respectueux du développement durable.

Stéphane Ratel, fondateur et CEO de SRO Motorsports Group : "Le succès dans le sport automobile nécessite les meilleurs partenaires, et avec Pirelli, c'est exactement ce que nous avons. Au cours des dix dernières années, Pirelli a fourni un produit de classe mondiale à nos équipes, tout en apportant un soutien commercial et technique à nos séries et à nos événements uniques à travers le monde. Il était donc naturel de prolonger notre collaboration de cinq années supplémentaires".

Mario Isola, directeur de Pirelli Motorsport : "C'est une grande satisfaction pour nous de pouvoir continuer à proposer des championnats aussi passionnants et de plus en plus populaires. Au cours de ces années de collaboration avec l'OAR, nous avons soutenu le développement de voitures et de formats de course dans le monde entier, et nous allons encore renforcer cet engagement au cours des cinq prochaines années en confirmant l'esprit qui nous a toujours distingués et qui nous lie à l'organisateur : une forte concentration sur la satisfaction des clients et des fans".