La serie di gare SRO continua ad andare avanti con i pneumatici Pirelli

Il Gruppo SRO Motorsports e Pirelli continueranno la loro lunga collaborazione fino alla stagione 2028. Questo è il risultato della firma di un nuovo contratto quinquennale.

Il rinomato produttore italiano continuerà a essere il fornitore esclusivo di pneumatici per le serie SRO che si disputano in tutto il mondo, nonché per tutte le serie autonome con licenza GT4. Pirelli rimarrà inoltre il fornitore unico di pneumatici per la Fanatec GT2 European Series, che dal 2024 sarà rinominata "Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli". Tutte e tre le categorie utilizzeranno lo stesso pneumatico ad alte prestazioni, il P Zero DHF, introdotto in vista della stagione 2022. Pirelli continuerà a sviluppare i propri prodotti per soddisfare la continua evoluzione della serie, in particolare con il debutto dell'ultima generazione di vetture GT3 nel 2025.

Il nuovo accordo estende una collaborazione di successo iniziata un decennio fa, nel 2013, quando Pirelli è diventata fornitore di quella che oggi è la Fanatec GT Europe Endurance Cup. Questo include la CrowdStrike 24 Ore di Spa, l'apice del calendario globale delle SRO e il massimo esempio dell'esperienza di Pirelli. L'evento richiede uno sforzo davvero notevole da parte dell'azienda, che fornisce circa 15.000 pneumatici dal suo centro di montaggio all'avanguardia nel paddock.

Sebbene la 24 Ore di Spa rappresenti l'evento di punta, la CrowdStrike è solo una delle centinaia di gare organizzate da SRO in cui Pirelli fornisce l'intera griglia di partenza. Tra queste, gli eventi internazionali di alto profilo Intercontinental GT Challenge e Fanatec GT World Challenge Powered by AWS in Europa, Asia, America e Australia. Nel corso degli anni, Pirelli ha anche creato team locali di tecnici e ingegneri per supportare al meglio clienti e piloti in ogni regione geografica, come Nord America, Asia e Australia.

Pirelli svolge inoltre un ruolo importante nel garantire una solida piattaforma per i criteri di Balance of Performance della SRO, riconosciuti a livello mondiale, che contribuiscono a garantire gare serrate e competitive tra un'ampia gamma di vetture GT3. In questo senso, il rapporto garantisce stabilità dentro e fuori la pista e getta le basi per un futuro ancora più emozionante e attento alla sostenibilità.

Stéphane Ratel, fondatore e CEO di SRO Motorsports Group: "Il successo negli sport motoristici richiede i migliori partner, e con Pirelli li abbiamo esattamente. Negli ultimi dieci anni, Pirelli ha fornito ai nostri team un prodotto di livello mondiale, oltre a fornire supporto commerciale e tecnico alle nostre serie e a eventi unici in tutto il mondo. È stato quindi naturale estendere la nostra collaborazione per altri cinque anni".

Mario Isola, Direttore Motorsport Pirelli: "È una grande soddisfazione per noi continuare a offrire campionati così emozionanti e sempre più popolari. In questi anni di collaborazione con la SRO, abbiamo sostenuto lo sviluppo di vetture e format di gara in tutto il mondo, e rafforzeremo questo impegno nei prossimi cinque anni confermando lo spirito che ci ha sempre contraddistinto e unito all'organizzatore: una forte attenzione alla soddisfazione dei clienti e dei tifosi."