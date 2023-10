As séries de corridas SRO continuam a rolar com os pneus Pirelli

O Grupo SRO Motorsports e a Pirelli vão continuar a sua parceria de longa data até à época de 2028. Este é o resultado da assinatura de um novo contrato de cinco anos.

O famoso fabricante italiano continuará a desempenhar o seu papel de fornecedor exclusivo de pneus para as séries SRO que competem em todo o mundo, bem como para todas as séries autónomas licenciadas GT4. A Pirelli também continuará a ser o único fornecedor de pneus para a Fanatec GT2 European Series, que passará a chamar-se "Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli" a partir de 2024. Todas as três categorias utilizarão o mesmo pneu de alto desempenho, o P Zero DHF, que foi introduzido antes da temporada de 2022. A Pirelli continuará a desenvolver seus produtos para atender à evolução contínua das séries de corrida, particularmente com a estreia da última geração de carros GT3 em 2025.

O novo acordo alarga uma colaboração de sucesso que começou há uma década, em 2013, quando a Pirelli se tornou fornecedora do que é agora a Fanatec GT Europe Endurance Cup. Isto inclui as 24 Horas de Spa CrowdStrike, o ponto mais alto do calendário SRO global e o exemplo máximo da experiência da Pirelli. O evento exige um esforço verdadeiramente notável da empresa, que fornece cerca de 15.000 pneus a partir do seu centro de montagem topo de gama no paddock.

Embora a CrowdStrike 24 Horas de Spa seja o evento mais importante, é apenas uma das centenas de corridas organizadas pela SRO em que a Pirelli fornece toda a grelha. Estas incluem eventos internacionais de alto nível do Intercontinental GT Challenge e do Fanatec GT World Challenge Powered by AWS na Europa, Ásia, América e Austrália. Ao longo dos anos, a Pirelli também criou equipas locais de técnicos e engenheiros para melhor apoiar os clientes e pilotos em cada região geográfica, como a América do Norte, Ásia e Austrália.

A Pirelli também desempenha um papel importante na garantia de uma plataforma sólida para os critérios de Equilíbrio de Desempenho da SRO, reconhecidos mundialmente, que ajudam a garantir corridas próximas e competitivas entre uma vasta gama de carros GT3. A este respeito, a relação garante estabilidade dentro e fora da pista e estabelece as bases para um futuro ainda mais emocionante e consciente da sustentabilidade.

Stéphane Ratel, Fundador e CEO do SRO Motorsports Group: "O sucesso no desporto motorizado requer os melhores parceiros, e com a Pirelli temos exatamente isso. Ao longo dos últimos dez anos, a Pirelli tem fornecido às nossas equipas um produto de classe mundial, ao mesmo tempo que presta apoio comercial e técnico às nossas séries e eventos únicos em todo o mundo. Por isso, era natural que prolongássemos a nossa colaboração por mais cinco anos."

Mario Isola, Diretor da Pirelli Motorsport: "É uma grande satisfação para nós continuar a oferecer campeonatos tão emocionantes e cada vez mais populares. Nestes anos de colaboração com a SRO, temos apoiado o desenvolvimento de carros e formatos de corrida em todo o mundo e vamos reforçar este compromisso nos próximos cinco anos, confirmando o espírito que sempre nos distinguiu e nos uniu ao organizador: um forte foco na satisfação do cliente e dos fãs."