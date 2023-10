Akkodis ASP vince il titolo in una gara caotica

Il titolo della GT World Challenge Europe Endurance Cup va ad Akkodis ASP. Raffaele Marciello, Jules Gounon e Timur Boguslavskiy si classificano al quinto posto e si aggiudicano il titolo della serie top-class SRO.

La vittoria va ad AF Corse. Alessio Rovera, Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen vincono dopo una penalità di tempo contro la vettura del Mercedes-AMG Team AlManar. È la prima vittoria assoluta della Ferrari 296 GT3 nel GT World Challenge Europe.

E sarà anche una doppia vittoria per il team Ferrari! Antonio Fuoco, Daniel Serra e Davide Rigon conquistano la seconda posizione.

Thomas Preining, Laurin Heinrich e Dennis Olsen completano le posizioni del podio e segnano il primo podio di Rutronik Racing nella serie!

La situazione si è fatta caotica sul Circuit de Catalunya già nel giro di partenza. In testa allo schieramento, Maro Engel ha urtato Jordan Pepper sulla Lamborghini Iron Lynx alla quarta curva, che è andato in testacoda ed è scivolato in posizione 39. Il sudafricano è poi ripartito con decisione e ha conquistato il podio. Ma il sudafricano ha iniziato una forte rimonta, risalendo fino alla posizione 16 nei primi 45 minuti. Il trio GetSpeed ha ricevuto una penalità di cinque secondi per questa azione, ma è stata comminata solo poco prima della fine della gara.

Dopo 25 minuti, Michele Beretta con la Lamborghini Iron Lynx ha colpito il posteriore della BMW M4 GT3 WRT di Charles Weerts alla prima curva, danneggiando la parte posteriore della BMW. Un giro dopo, il belga ha perso il paraurti posteriore sul rettilineo di partenza, quindi la gara è stata neutralizzata per recuperare il pezzo e pulire la pista.

Poco dopo la ripartenza, Alex Malykhin con la Porsche Pure Rxcing è andato in testacoda alla curva 12. Non potendo continuare la gara sotto la pioggia, il pilota è stato costretto ad abbandonare la pista. Non potendo continuare la gara con le proprie forze, la gara è stata nuovamente neutralizzata. Ralf Bohn ha colpito la Porsche di Herberth Motorsport, causando una foratura. Andrea Cola ha poi colpito la vettura Pure Rxcing in panne con l'Audi di Boutsen VDS.

Ulteriori drammi alla ripartenza: Valentino Rossi è rimasto bloccato nella ghiaia all'uscita della curva otto, costringendo a neutralizzare nuovamente la gara. Rossi ha perso il controllo della BMW M4 GT3 e di conseguenza è andato in testacoda. Dopo aver recuperato la BMW dalla ghiaia, ha continuato la gara. Ma dopo pochi giri, Martin è rientrato ai box in una posizione disperata e ha parcheggiato definitivamente l'auto nel box WRT.

"È un vero peccato", ha detto Rossi nell'intervista. "Il primo stint è stato molto caotico con tutte le safety car. Ma eravamo in una buona posizione. Ho colpito troppo forte il cordolo di banana all'uscita della curva sette e di conseguenza ho perso il controllo della macchina e sono finito nella ghiaia".

Non è stato il primo incidente di Rossi in gara. Già in fase di partenza ha mandato in testacoda una McLaren, per la quale ha ricevuto una penalità di tempo.

A 55 minuti dalla fine, la gara è stata nuovamente neutralizzata. Christopher Haase è andato in testacoda con l'Audi del Comtoyou Racing nella ghiaia alla curva 10 e prima Ricardo Feller è andato in testacoda con l'Audi dell'Attempto Racing in curva. In pista, l'Audi dell'Attempto Racing di Feller ha perso i fluidi di funzionamento, e Haase ha perso il controllo della sua Audi, mentre lo stesso svizzero Feller è scivolato.

A 18 minuti dalla fine, Daniele Di Amato su Dinamic GT Porsche ha colpito la barriera di pneumatici all'uscita della terza curva. È stato necessario neutralizzare nuovamente la gara.

Alla ripartenza, a nove minuti dalla fine della gara, Ezequiel Perez Companc ha toccato la curva cinque ed è rimasto bloccato nel mucchio di pneumatici. Ma la gara è proseguita in regime di neutralizzazione locale.

E non è stato l'ultimo incidente. Dopo una collisione con Sam Dejonghe, il pilota di GetSpeed Lucas Auer è finito nella ghiaia alla curva dodici a due minuti dalla fine. Anche in questo caso è stata esposta solo una bandiera gialla locale.

Risultato (Top 10):

1° Alessio Rovera/Robert Shwartzman/Nicklas Nielsen - AF Corse - Ferrari 296 GT3

2° Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon - AF Corse - Ferrari 296 GT3

3° Thomas Preining/Laurin Heinrich/Dennis Olsen - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

4° Maro Engel/Luca Stolz/Fabian Schiller - Mercedes-AMG Team AlManar - Mercedes-AMG GT3

5° Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

6° Ayhancan Güven/Sven Müller/Christian Engelhart - Dinamic GT - Porsche 911 GT3 R

7° Lorenzo Ferrari/Thomas Drouet/Maximilian Götz - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

8° Benjamin Goethe/Nicolai Kjaergaard/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3

9° Christopher Mies/Patric Niederhauser/Simon Gachet - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

10 Philipp Eng/Marco Wittmann/Nick Yelloly - ROWE Racing - BMW M4 GT3