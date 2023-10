Champion de la GT World Challenge Europe Endurance Cup

L'Akkodis ASP Mercedes-AMG GT3 n°88 remporte le titre général de la GT World Challenge Europe Endurance Cup en 2023. Dans une fin de saison chaotique, la cinquième place de Raffaele Marciello, Jules Gounon et Timur Boguslavskiy suffit pour remporter le titre. Le trio a remporté les courses du Castellet et du Nürburgring au cours de la saison.

Pour en savoir plus sur le déroulement chaotique de la course, cliquez ici.

Dans la catégorie Pro-Am, le suspense avait déjà disparu avant la finale de la saison à Barcelone. Le trio de Car Collection, Niki Leutwiler, Ivan Jacoma et Alex Fontana, a déjà remporté le titre de la catégorie avec leur Porsche 911 GT3 R lors de l'avant-dernière course de la saison au Nürburgring.

Dans la Silver Cup, l'équipe autrichienne Grasser peut exulter. Grâce à la deuxième place, le pilote DTM Clemens Schmid, le pilote ADAC GT Masters Benjamin Hites et le Néerlandais Glenn van Berlo s'imposent. La journée de course de l'équipe de Gottfried Grasser est complétée par la victoire de classe de la voiture sœur de Gerhard Tweraser, Sam Neary et Fabrizio Crestaini.

Avant que Comtoyou Racing ne rejoigne Aston Martin en 2024, l'équipe peut exulter avec Audi en remportant le titre de la Gold Cup. Malgré de gros problèmes techniques dans les derniers tours de course, les deux Belges Nicolas Baert et Maxime Soulet s'emparent du titre. Avec Max Hofer, qui a dû faire l'impasse sur la course du Nürburgring, les deux Belges terminent la course à la cinquième place de la catégorie.

L'équipe McLaren SKY - Tempesta Racing a également de quoi se réjouir. La sixième place dans la Bronze Cup suffit à Eddie Cheever III, Chris Froggatt et Jonathan Hui pour remporter le titre.