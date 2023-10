Campeão da Taça da Europa de Endurance do GT World Challenge

A época do GT World Challenge Europe Endurance Cup chegou ao fim em Barcelona. Analisamos de perto os campeões das cinco classes do campeonato internacional de GT3 de topo.

O Mercedes-AMG GT3 da Akkodis ASP com o número de partida #88 vence o título geral na Taça de Resistência do GT World Challenge Europe em 2023. Num final de temporada caótico, o quinto lugar foi suficiente para Raffaele Marciello, Jules Gounon e Timur Boguslavskiy conquistarem o título. O trio venceu as corridas em Le Castellet e em Nürburgring durante a época.

Leia mais sobre a corrida caótica aqui.

Na classe Pro-Am, a tensão já tinha desaparecido antes do final da época em Barcelona. O trio da Car Collection, Niki Leutwiler, Ivan Jacoma e Alex Fontana, já tinha conquistado o título da classe com o seu Porsche 911 GT3 R na penúltima corrida da época, em Nürburgring.

Na Taça de Prata, a equipa austríaca Grasser pode regozijar-se. O piloto do DTM Clemens Schmid, o piloto do ADAC GT Masters Benjamin Hites e Glenn van Berlo, da Holanda, ficaram em segundo lugar. O dia de corrida da equipa de Gottfried Grasser foi coroado com a vitória na classe do carro irmão conduzido por Gerhard Tweraser, Sam Neary e Fabrizio Crestaini.

Antes de a Comtoyou Racing mudar para a Aston Martin em 2024, a equipa pode regozijar-se com o título da Gold Cup com a Audi. Apesar dos graves problemas técnicos nas últimas voltas da corrida, os dois belgas Nicolas Baert e Maxime Soulet conquistam o título. Juntamente com Max Hofer, que teve de faltar à corrida de Nürburgring, os dois belgas terminam a corrida em quinto lugar na classe.

A equipa McLaren SKY - Tempesta Racing também tem motivos para celebrar. O sexto lugar na Taça de Bronze é suficiente para que Eddie Cheever III, Chris Froggatt e Jonathan Hui conquistem o título.