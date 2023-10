CLRT con gli assi della Porsche DTM alla finale di Zandvoort

Normalmente, Ayhancan Güven e Laurin Heinrich gareggiano per il KÜS Team Bernhard nel DTM. A Zandvoort parteciperanno alla GT World Challenge Europe Sprint Cup per il CLRT.

CLRT passa dalla Bronze Cup alla classe Pro in occasione del finale di stagione della GT World Challenge Europe Sprint Cup a Zandvoort. La squadra del pilota professionista francese Côme Ledogar schiererà sulla costa olandese del Mare del Nord una Porsche 911 GT3 R, che indosserà anche una nuova colorazione.

La vettura sarà guidata dai due piloti contrattuali Porsche Laurin Heinrich e Ayhancan Güven.

Entrambi i piloti si conoscono bene, poiché gareggiano come compagni di squadra per il KÜS Team Bernhard nel DTM. Durante il weekend di gara del DTM a giugno, hanno anche potuto fare esperienza con la nuova 911 GT3 R sul dune coaster. In quell'occasione, Heinrich si ritirò in entrambe le gare, mentre Güven andò a punti in entrambe le gare e terminò con un ottimo settimo posto la domenica.

L'ingresso nella classe superiore a Zandvoort ha lo scopo di mostrare le prestazioni della squadra corse dopo la sua prima stagione GT3 ed è anche considerato un pallone di prova per un possibile impegno Pro nel 2024.