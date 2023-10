CLRT com os ases do DTM da Porsche na final de Zandvoort

A CLRT sobe da Taça de Bronze para a classe Pro no final da temporada do GT World Challenge Europe Sprint Cup em Zandvoort. A equipa do piloto profissional francês Côme Ledogar vai colocar em pista um Porsche 911 GT3 R na costa holandesa do Mar do Norte, que também vai usar um novo esquema de cores.

O carro será conduzido pelos dois pilotos contratados pela Porsche, Laurin Heinrich e Ayhancan Güven.

Ambos os pilotos conhecem-se bem, uma vez que competem como companheiros de equipa da KÜS Team Bernhard no DTM. No fim de semana de corrida do DTM, em junho, também puderam ganhar experiência com o novo 911 GT3 R na montanha-russa. Nessa altura, Heinrich retirou-se em ambas as corridas - Güven chegou aos pontos em ambas as corridas e terminou em sétimo lugar no domingo.

A entrada na classe de topo em Zandvoort destina-se a mostrar o desempenho da equipa de corrida após a sua primeira época de GT3 e é também considerada um balão de ensaio para um possível compromisso Pro em 2024.