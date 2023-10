GT World Challenge Europe : une lutte pour le titre passionnante

Les pilotes peuvent encore marquer 35 points lors de la GT World Challenge Europe Sprint Cup à Zandvoort. Cela signifie que dans les trois catégories, l'attribution du titre est encore ouverte et que tout dépendra des deux dernières courses sur le circuit des dunes.

Pro :

Mathématiquement, cinq duos de pilotes peuvent encore remporter le titre sur le circuit GP, mais de manière réaliste, il s'agira plutôt d'un duel pour le titre. Les deux pilotes d'Akkodis ASP Timur Boguslavskiy et Raffaele Marciello se rendent aux Pays-Bas en tant que leaders du championnat avec 83 points, avant que Mattia Drudi et Ricardo Feller ne suivent en deuxième position avec 75,5 points.

Dries Vanthoor et Charles Weerts (68,5 points), Lucas Legeret et Christopher Haase (50 points) ainsi que Thierry Vermeulen et Albert Costa (48,5 points) ont des chances de titre plutôt théoriques.

Gold Cup :

Curieux scénario en Gold Cup, les cinq duos de pilotes fermement inscrits se présentent à Zandvoort avec des chances de titre. Les pilotes Boutsen VDS Alberto di Folco et Aurélien Panis sont en tête du classement avec 90 points. Leurs plus proches poursuivants sont les pilotes WRT Niklas Krütten et Calan Williams avec 84 points.

Finlay Hutchison et Gilles Magnus (75,5 points), Paul Evrard et Simon Gachet (74,5 points) ainsi que Cesar Gazeau et Adam Eteki (72 points) ont également des chances théoriques de remporter le championnat.

La Silver Cup :

La lutte pour le titre dans la Silver Cup est encore plus serrée. Seul un point sépare les deux leaders du classement. Les pilotes d'Attempto Racing Alex Arkin Aka et Lorenzo Patrese sont en tête du classement avec 102 points. Le pilote de l'équipe Haupt Racing, Jordan Love, suit avec un point de retard.

Le duo de Madpanda Motorsport, Ezequiel Perez Companc et Jesse Salmenautio, a également des chances théoriques de remporter le championnat.