GT World Challenge Europe: un'entusiasmante lotta per il titolo

La stagione 2023 della GT World Challenge Europe Sprint Cup si concluderà a Zandvoort. Il titolo è ancora in palio in tutte e tre le classi. Diamo un'occhiata ai candidati al titolo per voi.

35 punti sono ancora in palio per i piloti della GT World Challenge Europe Sprint Cup a Zandvoort. Ciò significa che in tutte e tre le classi il titolo è ancora in palio e tutto si riduce alle ultime due gare sul circuito di dune.

Pro:

In termini puramente matematici, cinque coppie di piloti possono ancora conquistare il titolo sul circuito GP, ma realisticamente sarà più una lotta a due per il titolo. I due piloti dell'Akkodis ASP Timur Boguslavskiy e Raffaele Marciello si recano in Olanda come leader del campionato con 83 punti, seguiti da Mattia Drudi e Ricardo Feller al secondo posto con 75,5 punti.

Dries Vanthoor e Charles Weerts (68,5 punti), Lucas Legeret e Christopher Haase (50 punti) e Thierry Vermeulen e Albert Costa (48,5 punti) hanno più possibilità teoriche di vincere il titolo.

Gold Cup:

Curioso scenario nella Gold Cup, tutti e cinque i duetti di piloti registrati permanentemente entrano a Zandvoort con possibilità di titolo. I piloti del Boutsen VDS Alberto di Folco e Aurélien Panis guidano la classifica con 90 punti. I loro più immediati inseguitori sono i piloti WRT Niklas Krütten e Calan Williams con 84 punti.

Anche Finlay Hutchison e Gilles Magnus (75,5 punti), Paul Evrard e Simon Gachet (74,5 punti) e Cesar Gazeau e Adam Eteki (72 punti) hanno teoriche possibilità di campionato.

Coppa d'argento:

La lotta per il titolo della Silver Cup è ancora più serrata. Solo un punto separa i due leader. I piloti dell'Attempto Racing Alex Arkin Aka e Lorenzo Patrese guidano la classifica con 102 punti. Il pilota dell'Haupt Racing Team Jordan Love segue a un punto di distanza.

Anche il duo Madpanda Motorsport Ezequiel Perez Companc e Jesse Salmenautio ha una possibilità teorica di vincere il campionato.