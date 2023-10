GT World Challenge Europe: Emocionante luta pelo título

Ainda estão em jogo 35 pontos para os pilotos do GT World Challenge Europe Sprint Cup em Zandvoort. Isto significa que, nas três classes, o título ainda está em disputa e tudo se resume às duas últimas corridas no circuito de dunas.

Pro:

Em termos puramente matemáticos, cinco duplas de pilotos ainda podem conquistar o título no circuito de GP, mas na realidade será mais uma luta a dois pelo título. Os dois pilotos da Akkodis ASP, Timur Boguslavskiy e Raffaele Marciello, viajam para a Holanda como líderes do campeonato com 83 pontos, seguidos por Mattia Drudi e Ricardo Feller em segundo lugar com 75,5 pontos.

Dries Vanthoor e Charles Weerts (68,5 pontos), Lucas Legeret e Christopher Haase (50 pontos) e Thierry Vermeulen e Albert Costa (48,5 pontos) têm mais hipóteses teóricas de título.

Taça de Ouro:

Cenário curioso na Gold Cup, todas as cinco duplas de pilotos permanentemente registadas entram em Zandvoort com hipóteses de título. Os pilotos da Boutsen VDS, Alberto di Folco e Aurélien Panis, lideram a classificação com 90 pontos. Os seus perseguidores mais próximos são os pilotos da WRT Niklas Krütten e Calan Williams com 84 pontos.

Finlay Hutchison e Gilles Magnus (75,5 pontos), Paul Evrard e Simon Gachet (74,5 pontos) e Cesar Gazeau e Adam Eteki (72 pontos) também têm hipóteses teóricas de vencer.

Taça de Prata:

A luta pelo título da Taça de Prata está ainda mais renhida. Apenas um ponto separa os dois líderes. Os pilotos da Attempto Racing Alex Arkin Aka e Lorenzo Patrese lideram a classificação com 102 pontos. O piloto da Haupt Racing Team, Jordan Love, segue-se um ponto atrás.

A dupla da Madpanda Motorsport, Ezequiel Perez Companc e Jesse Salmenautio, também tem uma hipótese teórica de vencer o campeonato.