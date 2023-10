Ricardo Feller s'assure la pole à la dernière seconde

Ricardo Feller s'est assuré la pole position pour la première course de la GT World Challenge Europe Sprint Cup à Zandvoort et réduit ainsi l'écart avec la tête du classement. Valentino Rossi se classe 15e.

Le pilote Audi Ricardo Feller a décroché la pole position de la première course de la GT World Challenge Europe Sprint Cup à Zandvoort. Le Suisse a bouclé le tour du circuit en 1:32.290 minutes. Feller et Mattia Drudi réduisent ainsi d'un point l'écart avec les leaders du classement Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy.

Le pilote CLRT Laurin Heinrich a pris la deuxième place pour ses débuts en Sprint Cup. Au volant de sa Porsche 911 GT3 R, il lui a manqué 0,289 seconde pour réaliser le meilleur temps.

Le leader du championnat, Raffaele Marciello, complète le top 3 au volant de l'Akkodis ASP Mercedes-AMG GT3.

Valentino Rossi et son coéquipier Maxime Martin sont précédés par une autre course de rattrapage. Rossi doit prendre la course avec sa WRT BMW M4 GT3 depuis la 15e place sur la grille de départ.

La séance a dû être interrompue environ une minute avant la fin. Le héros local Paul Meijer a percuté la barrière dans la zone du virage Scheivlak avec la Lamborghini GSM AB1 GT3 Team.

Résultat (top 10) :

1. Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

2. Laurin Heinrich/Ayhancan Güven - CLRT - Porsche 911 GT3 R

3. Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

4. Andrea Caldarelli/Marco Mapelli - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

5. Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

6. Frédéric Vervisch/Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

7. Albert Costa/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8. Christian Klien/Dean MacDonald - JP Motorsport - McLaren 720S GT3

9. Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

10. Alex Arkin Aka/Lorenzo Patrese - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3