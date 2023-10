Ricardo Feller garante a pole no último segundo

Ricardo Feller assegura a pole position para a primeira ronda do GT World Challenge Europe Sprint Cup em Zandvoort e reduz assim a diferença para o topo da classificação. Valentino Rossi em 15º lugar.

por Jonas Plümer - Automatic translation from German

O piloto da Audi, Ricardo Feller, garantiu a pole position para a primeira ronda da GT World Challenge Europe Sprint Cup em Zandvoort. O suíço percorreu o circuito em 1:32.290 minutos. Como resultado, Feller e Mattia Drudi reduziram a diferença para os líderes do campeonato, Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy, em um ponto.

O piloto da CLRT, Laurin Heinrich, terminou em segundo lugar na sua estreia na Sprint Cup. No Porsche 911 GT3 R, ficou a 0,289 segundos do melhor tempo.

O líder do Campeonato, Raffaele Marciello, completou o Top 3 com o Mercedes-AMG GT3 da Akkodis ASP.

À frente de Valentino Rossi e do seu companheiro de equipa Maxime Martin está mais uma corrida para recuperar o atraso. Rossi tem de começar a corrida no seu BMW M4 GT3 da WRT a partir do 15º lugar da grelha.

A sessão teve de ser interrompida cerca de um minuto antes do final. O herói local Paul Meijer bateu na barreira com o Lamborghini da equipa GSM AB1 GT3 na zona da curva Scheivlak.

Resultado (Top 10):

1º Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

2º Laurin Heinrich/Ayhancan Güven - CLRT - Porsche 911 GT3 R

3º Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

4º Andrea Caldarelli/Marco Mapelli - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

5º Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

6º Frédéric Vervisch/Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

7º Albert Costa/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

8º Christian Klien/Dean MacDonald - JP Motorsport - McLaren 720S GT3

9º Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

10 Alex Arkin Aka/Lorenzo Patrese - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3