Vittoria e testa del campionato per l'Audi a Zandvoort

Vittoria Audi a Zandvoort. In una gara drammatica, Ricardo Feller e Mattia Drudi hanno prevalso nella Tresor Orange 1 Audi. Drudi ha preso il comando della classifica a cinque minuti dalla fine della gara dopo una corsa caotica. Con la vittoria i due piloti hanno conquistato anche la leadership del campionato e si presentano all'ultima giornata di gare della stagione 2023 con un vantaggio di 2,5 punti.

Il secondo posto va alla Ferrari dell'Emil Frey Racing di Albert Costa e dell'eroe locale Thierry Vermeulen. 1,020 secondi separano le due vetture alla fine della gara.

Valentino Rossi e Maxime Martin hanno completato il podio dopo una spettacolare rimonta. La BMW M4 GT3 del WRT ha iniziato la gara dal 15° posto in griglia.

Si tratta del terzo podio della stagione 2023 per Rossi e il suo partner belga, che si sono classificati secondi all'apertura della stagione a Brands Hatch prima di conquistare la prima vittoria nella gara di casa di Rossi a Misano.

Prima dell'inizio della gara si sono verificati diversi eventi atmosferici, mentre il sole splendeva. Oltre alla pioggia e al vento forte, a tratti il tempo era asciutto. Circa un'ora prima della gara c'è stata persino una leggera grandinata! I corridori erano quindi attesi da condizioni di pista molto insidiose. Per questo motivo, i piloti hanno effettuato due giri introduttivi.

Il giro di partenza è stato drammatico. Il leader del campionato Raffaele Marciello è scivolato nella ghiaia nelle condizioni difficili, ma è riuscito a proseguire. Tuttavia, il pilota di Allodis ASP è sceso al 15° posto.

Dopo un contatto con la Nova Race Honda NSX GT3 di Jacopo Guidetti, Lucas Legeret ha urtato il guardrail in prossimità della prima curva e si è ritirato a causa della rottura della sospensione dell'Audi del Comtoyou Racing.

Anche l'altra Honda di Nova Race è stata coinvolta in una curiosa scena al via. Nicola Marinangelli con la Ferrari di AF Corse ha perso l'erba al via e ha rischiato di finire in testacoda contro la Nova Race di Erwin Zanotti, che ha mancato la Ferrari con una forte manovra di frenata.

Al secondo giro è stata chiamata in pista la safety car. Il pilota del Sainteloc Racing Gregoire Demoustier è andato in testacoda con l'Audi del Sainteloc nel letto di ghiaia della curva Scheivlak. Demoustier aveva precedentemente sfiorato il muretto dei box alla partenza.

Subito dopo la finestra di pit stop, è stato necessario neutralizzare la gara. Patryk Krupinski sulla McLaren di JP Motorsport è andato in testacoda nel letto di ghiaia alla curva dieci.

Quando è scattata la Full Course Yellow, Adrien de Leener è stato colpito al posteriore da Alberto di Folco sull'Audi di Boutsen VDS nella zona di Scheivlak e si è ribaltato.

Due giri dopo il riavvio, la battaglia per il quarto posto ha visto il successivo sconvolgimento nell'area di Scheivlak. Ayhancan Güven ed Erwan Bastard si sono toccati sul crinale e sono finiti nella ghiaia, ma hanno potuto continuare la gara.

Risultato (Top 10):

1° Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

2° Albert Costa/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3° Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

4° Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

5° Frédéric Vervisch/Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

6° Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

7° Jordan Love/Frank Bird - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8° Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer - WRT - BMW M4 GT3

9° Andrea Caldarelli/Marco Mapelli - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

10° Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3