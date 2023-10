Vitória e liderança do campeonato para a Audi em Zandvoort

Vitória da Audi em Zandvoort. Numa corrida dramática, Ricardo Feller e Mattia Drudi venceram no Audi Tresor Orange 1. Drudi assumiu a liderança da classificação cinco minutos antes do final da corrida, após uma corrida caótica. Os dois pilotos também assumiram a liderança do campeonato com a vitória e vão para a última jornada da época de 2023 com uma vantagem de 2,5 pontos.

O segundo lugar vai para o Ferrari da Emil Frey Racing de Albert Costa e do herói local Thierry Vermeulen. 1,020 segundos separam os dois carros no final da corrida.

Valentino Rossi e Maxime Martin completaram o pódio após uma recuperação espetacular. O BMW M4 GT3 da WRT partiu da 15ª posição da grelha de partida.

É o terceiro resultado no pódio da época de 2023 para Rossi e o seu parceiro belga, que terminaram em segundo na abertura da época em Brands Hatch antes de conquistarem a primeira vitória na corrida caseira de Rossi em Misano.

Antes do início da corrida, houve uma variedade de eventos climáticos enquanto o sol brilhava. Para além da chuva e do vento forte, por vezes o tempo estava seco. Cerca de uma hora antes da corrida, chegou mesmo a cair um pouco de granizo! Assim, esperavam os pilotos condições de pista muito complicadas. Por esta razão, houve duas voltas introdutórias para os pilotos.

A volta inicial foi dramática. O líder do campeonato, Raffaele Marciello, deslizou para a gravilha nas condições difíceis, mas conseguiu continuar. No entanto, o piloto da Allodis ASP caiu para o 15º lugar.

Depois de um contacto com o Honda NSX GT3 da Nova Race de Jacopo Guidetti, Lucas Legeret embateu no rail de proteção na aproximação à primeira curva e abandonou a corrida devido à quebra da suspensão do Audi da Comtoyou Racing.

O outro Honda da Nova Race também esteve envolvido numa cena curiosa no início. Nicola Marinangelli, no Ferrari da AF Corse, perdeu a relva na partida e quase que se despistou contra o carro da Nova Race de Erwin Zanotti, que não acertou no Ferrari com uma forte manobra de travagem.

Na segunda volta, o safety car é chamado para a pista. O piloto da Sainteloc Racing, Gregoire Demoustier, fez um pião com o Audi da Sainteloc para a gravilha da curva Scheivlak. Demoustier já tinha batido no muro das boxes no início da corrida.

Imediatamente após a janela de paragem nas boxes, a corrida teve de ser neutralizada. Patryk Krupinski, no McLaren da JP Motorsport, entrou em despiste na gravilha na curva dez.

Quando foi acionado o Amarelo Total, Adrien de Leener foi atingido na traseira por Alberto di Folco, no Audi da Boutsen VDS, na zona de Scheivlak, e capotou.

Duas voltas após o recomeço, a luta pelo quarto lugar viu a próxima reviravolta na zona de Scheivlak. Ayhancan Güven e Erwan Bastard tocaram-se na crista e caíram na gravilha, mas conseguiram continuar a corrida.

Resultado (Top 10):

1º Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

2º Albert Costa/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3º Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

4º Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy - Akkodis ASP - Mercedes-AMG GT3

5º Frédéric Vervisch/Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3

6º Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

7º Jordan Love/Frank Bird - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

8º Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer - WRT - BMW M4 GT3

9º Andrea Caldarelli/Marco Mapelli - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

10º Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3