Décision dramatique sur le titre dans la tempête de Zandvoort

17,5 points sont encore attribués lors des dernières qualifications et courses de la saison 2023 de la GT World Challenge Europe Sprint Cup. Dans les trois catégories, le titre est encore en jeu.

Pro :

Hier samedi, Ricardo Feller et Mattia Drudi ont vécu une journée parfaite. Pole position et victoire dans une course chaotique au volant de l'Audi Tresor Orange 1. Les deux pilotes officiels Audi ont ainsi pris la tête du classement.

Ils ont 2,5 points d'avance sur Raffaele Marciello et Timur Boguslavskiy dans l'Akkodis ASP Mercedes-AMG GT3. Mais dans des conditions météorologiques difficiles, avec pluie et tempête, tout est possible sur le circuit des dunes de Zandvoort. La tâche du duo Akkodis ASP est rendue plus difficile car Timur Boguslavskiy doit effectuer les qualifications et le départ de la course. Traditionnellement, il se classe plutôt en milieu de peloton avant de passer le volant à Marciello.

Gold Cup :

Même avant le jour final de la course, les cinq voitures inscrites à titre définitif peuvent encore remporter le titre de la Gold Cup ! Un signe de l'équilibre de la catégorie. Le duo Boutsen VDS Alberto di Folco et Aurélien Panis est en tête de la catégorie avec 97,5 points. Calan Williams et Niklas Krütten suivent avec 96 points dans la WRT BMW M4 GT3.

Cesar Gazeau/Adam Eteki (Boutsen VDS - 88,5 points), Finlay Hutchison/Gilles Magnus (Comtoyou Racing - 86 points) et Paul Evrard/Simon Gachet (Sainteloc Racing - 80,5 points) peuvent également encore mathématiquement remporter le titre.

Silver Cup :

Lors de la première course à Zandvoort, le pilote de l'équipe Haupt Racing, Jordan Love, a pris la tête du sous-classement. A Zandvoort, l'Australien partagera à nouveau la voiture avec Frank Bird, qui a dû faire l'impasse sur les week-ends de course à Hockenheim et à Valence après le décès de son père.

La deuxième place du classement est occupée par Lorenzo Patrese et Alex Arkin Aka avec l'Audi R8 LMS GT3 du Tresor Attempto Racing, avec 2,5 points de retard.

Il est donc clair qu'il y aura un final furioso dans les trois catégories lors de la fête de la tempête à Zandvoort. La course et la lutte pour le titre s'annoncent passionnantes dans toutes les catégories, et dès les qualifications du dimanche matin, il s'agira pour les candidats au titre de s'assurer le point supplémentaire pour la pole position !